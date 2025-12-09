İlginizi Çekebilir

Nizami Gencevî’nin “Leyla ile Mecnun” Eseri Türkiye Türkçesinde Yayımlandı

Azerbaycanın Türkiyedeki Büyükelçiliğine bağlı Azerbaycan Kültür Merkezi’nin projesi kapsamında, Azerbaycan’ın büyük şairi ve Türk dünyasının seçkin mütefekkiri Nizami Gencevî’nin “Hamse”sine dâhil olan tüm eserlerinin özgün metinden Türkiye Türkçesine tercüme edilmesi ve yayımlanması projesi hayata geçirilmektedir.

Bu proje çerçevesinde “Hamse”ye dâhil olan eserlerin özgün metinden Türkiye Türkçesine tercümesi, Türkiye’nin Atatürk Üniversitesi’nde görev yapan profesör, tanınmış çevirmen Nimet Yıldırım tarafından gerçekleştirilmektedir.

Merkezden yapılan açıklamaya göre, projenin bir sonraki yayını olarak büyük şairin “Leyla ile Mecnun” eseri Türkiye Türkçesinde Ankara’da basılmıştır. Yeni yayın, Nizami mirasının Türkiye’deki okuyuculara daha geniş biçimde tanıtılması açısından büyük önem taşımaktadır.

Kitaba yazdığı “Önsöz”de çevirmen akademisyen, Nizami Gencevî’yi Azerbaycan’ın ve tüm Türk dünyasının kültür tarihinde müstesna bir yer



