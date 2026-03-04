Obezite birçok kronik hastalığın temelini oluşturuyor

İSTANBUL - Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Alihan Oral, obezitenin yalnızca estetik bir sorun olarak görülmemesi gerektiğini, birçok kronik hastalığın temelinde yer alan ciddi bir sağlık problemi olduğunu belirtti.

Üniversiteden yapılan açıklamada Dünya Obezite Gün kapsamında görüşlerine yer verilen Oral, obezitenin vücutta aşırı yağ birikimiyle karakterize kronik bir hastalık olduğunu, hem dünyada hem de Türkiye'de görülme sıklığının hızla arttığını aktardı.

Dünya genelinde yaklaşık her 8 kişiden 1'inin obezite ile yaşadığına değinen Oral, "Obezite, diyabetten kalp hastalıklarına, hipertansiyondan karaciğer yağlanmasına kadar birçok ciddi sağlık riskini tetikleyebiliyor. Obezitenin ortaya çıkmasında birden fazla faktör rol oynuyor. Hareketsiz yaşam tarzı, yüksek kalorili ve işlenmiş gıdaların fazla tüketimi, düzensiz beslenme alışkanlıkları ve stres gibi faktörler, obezite riskini artırıyor. Bunun yanında genetik yatkınlık ve bazı hormonal hastalıklar da kilo artışına neden olabilir." ifadelerini kullandı.



Oral, obezitenin önlenebilir bir sağlık sorunu olduğunu ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının erken yaşlarda kazanılmasının önem arz ettiğini vurguladı.

Dengeli ve sağlıklı beslenme, düzenli fiziksel aktivite, yeterli uyku ve stres yönetiminin obezitenin önlenmesinde önemli rol oynadığını aktaran Oral, özellikle çocukluk döneminde kazanılan doğru yaşam alışkanlıklarının ilerleyen yaşlarda obezite riskini önemli ölçüde azaltabileceğini kaydetti.

Obezite tedavisinin kişiye özel planlanması gerektiğini belirten Oral, "Obeziteyle mücadelede bireylerin tek başına diyet yapması, çoğu zaman yeterli olmayabilir. Bu süreçte hekim, diyetisyen ve gerektiğinde farklı branşların yer aldığı multidisipliner bir yaklaşım önemli. Kişinin sağlık durumu, yaşam tarzı ve metabolik özellikleri değerlendirilerek uygun bir tedavi planı oluşturulmalı." değerlendirmesinde bulundu.