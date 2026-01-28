Obilet kayak tatili için öne çıkan rotaları paylaştı

İSTANBUL - Obilet kış aylarında kayak tatili yapmak isteyen tatilseverler için alternatif rotaları derledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kış ayları, doğayla iç içe vakit geçirmek ve sezonun sunduğu farklı deneyimleri keşfetmek için ideal bir dönem olarak öne çıkıyor. Doğru rota seçimi bakımlı pistler ve kış sporlarına uygun tesisler, kayak tatilini dinlendirici ve keyifli bir hale getiriyor.

Türkiye ve yurt dışında, farklı zorluk seviyelerine sahip pistleri ve konaklama alternatifleriyle öne çıkan kayak merkezleri, kış tatili planı yapanlar için birçok seçenek sunuyor.

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ, ulaşım kolaylığı ve geniş pist ağıyla kayak merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor. Farklı seviyelere uygun pistleri, telesiyej sistemleri ve otel seçenekleri sayesinde Uludağ, kısa süreli kış kaçamakları için uygun bir rota sunuyor.

Uzun ve dik pistleriyle bilinen Palandöken de daha çok deneyimli kayakçıların tercih ettiği merkezler arasında yer alırken, yüksek rakımı sayesinde kar kalitesi sezon boyunca koruyor ve gece kayağı imkanı sağlıyor.

İstanbul ve Ankara'ya yakınlığıyla öne çıkan Kartalkaya de hafta sonu kayak tatili planlayanlar için konumuyla avantaj sağlıyor. Kartalkaya'nın yoğun orman dokusu içinde yer alan pist ve kayak otelleri, doğayla iç içe bir kış tatili deneyimi sunuyor.

Modern tesisleri ve düzenli pist yapısıyla Erciyes, son yıllarda öne çıkan kayak merkezleri arasında yer alıyor. Tesisin geniş alanlara yayılan pistleri sayesinde kalabalık hissi azalırken, her seviyeden kayakçıya hitap ediyor.

Kristal kar yapısıyla bilinen Sarıkamış da daha sakin bir kayak tatili arayanlar için güçlü bir alternatif oluşturuyor. Doğal yapısı korunmuş pistleri ve görece düşük yoğunluğu sayesinde merkez, tatilseverlere huzurlu bir kış atmosferi sunuyor.

Batı Karadeniz'in öne çıkan kayak merkezlerinden biri olan Ilgaz Dağı da doğal yapısı ve sakin atmosferiyle dikkati çekiyor. Orta seviyeye uygun pistleri ve doğayla iç içe konumu sayesinde bölge, kalabalıktan uzak bir kayak tatili planlayanlar için ideal bir seçenek sunuyor.



- Kopaonik ve Gudauri öne çıkan yurt dışı alternatifleri arasında

Yurt dışında kayak tatili planlayanlar için öne çıkan merkezlerden biri olan Bulgaristan'ın Bansko şehri de düzenli pistleri, modern tesisleri ve şehir merkezine yakın konumuyla dikkati çekiyor.



Balkanlar'ın en büyük kayak merkezlerinden biri olan Sırbistan'daki Kopaonik, geniş pist ağı ve modern lift sistemleriyle öne çıkıyor. Vizesiz seyahat imkanı sunan Sırbistan'da yer alan merkez profesyonel kayakçılar ve yeni başlayanlar için uygun alanlarıyla kış tatilini hareketli geçirmek isteyenler için iyi bir seçenek oluşturuyor.

Yüksek rakımı ve doğal kar yapısıyla bilinen Gürcistan'ın Gudauri kayak merkezi de serbest sürüş ve pist dışı sürüşe meraklı kayakçılar arasında popülerliğini koruyor. Gürcistan'ın vizesiz rotalarından biri olması, Gudauri'yi yurt dışı alternatifleri arasında öne çıkarıyor.

Avrupa'nın köklü kayak merkezlerinden biri olan Les Deux Alpes de geniş pistleri ve uzun sezon süresiyle dikkati çekiyor. Hem kayak hem de snowboard için uygun alanlar sunan merkez, Alpler'de klasik bir kış tatili deneyimi yaşamak isteyenler için güçlü bir alternatif oluşturuyor.

