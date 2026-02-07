Octopus, Barcelona'da perakende sektörü için 4 yeni yapay zeka modülünü tanıttı

İSTANBUL - Perakende teknoloji girişimi Octopus, İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen Avrupa Entegre Sistemler Fuarı'nda (Integrated Systems Europe-ISE 2026) mağaza içi dijital ekranları akıllı satış motorlarına dönüştüren "OctoAI" modüllerini tanıttı.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, Octopus, bu yıl dördüncü kez katıldığı Barcelona ISE 2026 fuarında, "OctoAI" vizyonu kapsamında geliştirdiği dört yeni ürününü duyurdu.

"Dijital signage" (dijital ekran) pazarında sadece donanım satmak yerine ekranların en verimli şekilde kullanılması ve ölçümlenebilir olmasına odaklanan Octopus, Technical OctoAI, Marketing OctoAI, Design OctoAI ve Sales OctoAI adını verdiği yenilikçi modüllerle perakendecilere önemli katma değerler sunmayı hedefliyor.

Söz konusu yapay zeka destekli araçlar, Octopus'un mevcut ekran yönetim altyapısına entegre biçimde çalışarak ekranları statik birer yayın mecrası olmaktan çıkarıp, akıllı karar destek sistemleri ve satış artırıcı platformlar haline getiriyor.

Modüllerden Technical OctoAI, ekran ağını 7-24 izleyerek olası problemleri gerçek zamanlı tespit edip otomatik çözüyor. Bu sayede dijital ekranlarda kesinti ve arıza kaynaklı aksaklıklar en aza indiriliyor, operasyonel verimlilik artıyor.

Marketing OctoAI, ekran içeriklerinin izlenme ve etkileşim verilerini analiz ederek markalara neyi, nerede ve ne zaman göstermeleri gerektiği konusunda veri destekli içgörüler sunuyor.

Design OctoAI, görsel içerik üretiminde kreatif ekipleri desteklerek, performans verilerine dayalı tasarım önerileri sunuyor. Aynı zamanda kampanya görsellerinin farklı format ve kitlelere göre uyarlanmasında yardımcı olan yapay zeka, yaratıcı süreçleri hızlandırarak tutarlı ve yüksek performanslı içerikler üretilmesini sağlıyor.

Sales OctoAI ise ekranlarda gösterilen içeriklerle mağaza içi satış verilerini entegre analiz eden satış süreçlerine katkı sağlayarak, hangi görsel veya kampanya içeriğinin satışları nasıl etkilediğini ortaya koyarak perakendecilere içerik bazlı satış dönüşüm raporları sunuyor. Bu sayede mağaza içi dijital pazarlama faaliyetlerinin ölçülebilir ROI (yatırım getirisi) takibi mümkün hale geliyor.

- Etkili dijital ekran stratejisi satışlara doğrudan etki ediyor

Octopus'un yeni yapay zeka modülleri, perakende şirketlerinin dijital ekran yatırımlarından elde ettiği verimi önemli ölçüde artırmayı amaçlıyor.

Etkili bir dijital ekran stratejisi satışlara doğrudan etki ederken, yapılan bir çalışma, satın alma kararlarının yüzde 82'sinin mağaza içinde verildiğini gösteriyor. Yapay zekanın dijital ekranlara entegre kullanımı, mağaza içi müşteri deneyimini gerçek zamanlı verilerle optimize ediyor.

Teknik açıdan, altyapıya entegre yapay zeka sayesinde ekranların sağlığı otomatik olarak izlenip arızalar öngörülerek gideriliyor. Böylece kesinti süreleri en aza iniyor ve operasyonel maliyetler düşüyor.

Pazarlama tarafında, yapay zeka destekli analizler sayesinde hangi kampanya mesajının, günün hangi saatinde ve hangi konumda daha iyi performans gösterdiği veriye dayalı olarak görülebiliyor.

Kreatif ekipler, yapay zekanın sunduğu içgörülerle hangi tasarımların daha etkili olduğunu öğrenerek içerik üretiminde verimlilik ve tutarlılık yakalarken, satış verileriyle ekran içeriklerinin ilişkilendirilmesi de perakendecilere güçlü bir karar destek mekanizması sunuyor.

Octopus, yapay zeka entegrasyonu ile dijital ekran iletişimini veri güdümlü bir satış ve pazarlama kanalına dönüştürüyor.

Yeni OctoAI modülleri, Octopus'un ekran yönetim platformuna entegre olarak kullanıma sunuldu. Yenilikçi yaklaşım, perakende markalarının dijital ve fiziksel deneyimi birleştirerek müşterilere "More than Digital Signage" (Dijital Ekrandan Daha Fazlası) sunma vizyonunun bir parçası olarak öne çıkıyor.

- "OctoAI ürün ailemiz ile bu vizyonu gerçeğe dönüştürüyoruz"

Octopus Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Emre Yıldız, vizyonlarının, dijital ekranların tam potansiyelini yapay zekayla ortaya çıkarmak olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"OctoAI ürün ailemiz ile bu vizyonu gerçeğe dönüştürüyoruz. Ekranlar artık sadece birer yayın aracı değil, perakendeciler için akıllı karar destek ve satış artırıcı motorlar haline geliyor. Mağaza içi deneyimi kişiselleştirip satışlara doğrudan katkı sunarken, veriye dayalı içgörülerle markaların hızlı ve doğru kararlar almasını sağlıyoruz."