Öğrencilere gıda güvenliği, hijyen ve sağlıklı beslenme anlatıldı

Osmaniye'de öğrencilere, gıda güvenliği, gıda israfı ve hijyeni ile sağlıklı beslenme konuşları anlatıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı Stratejik Planı’nda yer alan ilköğretim okullarına yönelik “Gıda Güvenliği, Gıda İsrafı, Sağlıklı Beslenme ve Gıda Hijyeni” konulu eğitimler başladı. İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Kolabaş’ın talimatıyla, Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen program kapsamında ilkokul öğrencilerine “Gıda Kahramanları” sloganıyla eğitim veriliyor. 2026 Yılı Eğitim Programı çerçevesinde planlanan gıda güvenliği ve sağlıklı beslenme konulu ilk eğitim, Merkez ilçedeki Mithatpaşa İlköğretim Okulu Konferans Salonu’nda düzenlendi. Programa okul yönetimi, öğretmenler ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Eğitim kapsamında öğrencilere dengeli beslenmenin önemi, gıda hijyen kuralları, son kullanma tarihi kontrolü ve etiket okuma alışkanlığı hakkında bilgiler aktarıldı. Sağlıklı beslenme bilincinin küçük yaşlarda kazanılmasının ileriki yaşam için büyük önem taşıdığı vurgulandı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, eğitimlerin yıl boyunca farklı okullarda devam edeceği belirtilerek, amacın çocuklarda erken yaşta gıda güvenliği bilinci oluşturmak ve sağlıklı nesillerin yetişmesine katkı sağlamak olduğu ifade edildi.



Osmaniye 24.02.2026 15:45:00 0
Anahtar Kelimeler: Öğrencilere güvenliği hijyen sağlıklı beslenme anlatıldı

