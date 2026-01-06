Öğretmen Akademisi Vakfı 2025'te 57 bini aşkın öğretmenle buluştu

İSTANBUL - Garanti BBVA'nın kurucusu ve daimi destekçisi olduğu Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV), 2025'te 65 şehrinde 57 bin 804 öğretmene ulaştı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, 417 eğitimci ve 858 gönüllünün katkısıyla hayata geçirilen faaliyetler kapsamında, geçen yıl içinde toplam 1157 eğitim ve 656 etkinlik gerçekleştirildi.

Öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimlerini desteklemeyi odağına alan ÖRAV, yüz yüze ve çevrim içi eğitim, atölye ve tematik çalışmalarla eğitim-öğretim yılına yayılan kapsayıcı ve sürdürülebilir bir öğrenme ekosistemi sundu.

Bu kapsamda 2025'te sürdürülen çalışmalarla öğretmenlerin değişen ihtiyaçlarına yanıt verilirken, öğrenme kültürünü güçlendiren kapsayıcı bir yapı sunuldu.

ÖRAV, sunduğu çevrim içi eğitim programlarıyla öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimlerine mekandan ve zamandan bağımsız olarak destek oldu.

Yapay zekadan pozitif psikolojiye, aktif öğrenme yaklaşımlarından ölçme-değerlendirmeye, finansal okuryazarlıktan sürdürülebilir çevreye uzanan içerikler, öğretmenlerin sınıf içi uygulamalarını güçlendiren, güncel ve uygulanabilir bir öğrenme zemini sundu.

"Asenkron" ve "senkron" kurgularla tasarlanan programlar arasında "Eğitimde Yapay Zeka Kullanımı", "Çağdaş Yaklaşımlarla Etkili Ders Tasarımı", "Biçimlendirici Değerlendirme", "Aktif Öğrenme Teknikleri", "PERMA-V ile Mutluluk", "5 Taş Sosyal ve Finansal Liderlik" ile "Öğretmenler için Kapsamlı Bir Ses Yolculuğu" gibi başlıklar öne çıktı.

Programlar, öğretmenlerin hem pedagojik yetkinliklerini hem de iyi olma hallerini bütüncül bir yaklaşımla destekledi.

ÖRAV, 2026'da çevrim içi öğrenme ekosistemini daha da güçlendirerek, teknolojiyi daha etkin kullanan, yereldeki işbirliklerini artıran ve öğretmenlerin değişen ihtiyaçlarına çevik biçimde yanıt veren programlarla çalışmalarını sürdürmeyi hedefliyor.

Bugüne kadar Türkiye genelinde 450 bin öğretmene ulaşan ÖRAV'ın devam eden projelerinin yanı sıra "eKampüs Uzaktan Eğitim Platformu" da düzenli olarak yenilenerek, kullanım kapsamı zenginleştiriliyor. Platformun tüm Türkiye'den 60 binden fazla aktif kullanıcısı bulunuyor.

- Eğitimin niteliğine kalıcı katkı hedefi

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı ve ÖRAV Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Taşcı Firuzbay, nitelikli eğitimi, toplumsal dönüşümün en güçlü anahtarlarından biri olarak gördüklerini belirtti.

Firuzbay, ÖRAV aracılığıyla öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimlerine yaptıkları her katkıyı, bugünün ihtiyaçlarına olduğu kadar yarının dünyasına da yapılan uzun soluklu bir yatırım olarak ele aldıklarını anlattı.

Geride bıraktıkları 2025'te, öğretmenlerin dokunduğu her öğrenciyle sınıflarda başlattıkları değişimin büyüdüğüne bir kez daha tanıklık ettiklerinin altını çizen Firuzbay, "Yerel işbirliklerimiz, gönüllülerimiz ve paydaşlarımızla oluşturduğumuz bu güçlü ekosistem sayesinde, öğretmenleri yalnızca destekleyen değil, onların potansiyellerini açığa çıkarmalarına katkı sunan, birbirlerinden ilham almalarını sağlayan sürdürülebilir bir model oluşturduk." ifadelerini kullandı.

Firuzbay, öğretmenlerin güçlendiği, yenilendiği ve kendilerini daha donanımlı hissettiği her adımın, eğitimin niteliğine kalıcı katkılar sunduğuna inandıklarına vurgu yaparak, bu anlayışla 2025 boyunca ulaştıkları ölçeği ve yarattıkları etkiyi daha da büyütmeyi hedeflediklerini kaydetti.

- Yerel işbirlikleriyle büyüyen öğretmen odaklı yapı

ÖRAV Genel Müdürü Arzu Atasoy da 2025 boyunca, öğretmenler için ilham veren, vizyonlarını geliştirmeyi hedefleyen ve mesleki yolculuklarını farklı açılardan zenginleştiren bir öğrenme ekosistemi kurmaya odaklandıklarını aktardı.

Stratejilerini, öğretmenleri yalnızca programların katılımcısı değil, sınıflarda ve bulundukları ekosistemlerde etki liderleri olarak güçlendiren, ihtiyaçlarını gözeten, çalışma alanlarını ve seçeneklerini çoğaltan, teknolojinin sunduğu olanakları aktif biçimde kullanan dinamik ve esnek bir yapı üzerine inşa ettiklerine dikkati çeken Atasoy, şunları kaydetti:

"Yereldeki imkanları ve işbirliklerini güçlendirerek, yalnızca öğretmenleri değil, öğretmenlerin öneminin farkında olan kurum ve kişileri de ortak bir amaç etrafında buluşturan kapsayıcı bir yapı oluşturuyoruz. Gönüllülerimiz, paydaşlarımız ve yerel işbirliklerimizle büyüyen bu ekosistem sayesinde, uzmanlıkları, mekanları ve kaynakları ÖRAV çatısı altında öğretmenler için seferber ediyor, yıl boyunca ulaştığımız öğretmen sayısını ve gerçekleştirdiğimiz çalışmaların ölçeğini istikrarlı biçimde genişletiyoruz. Önümüzdeki dönemde de öğretmenlerin etki lideri olarak güçlendiği bu ekosistemde birlikte öğrenmeye, üretmeye ve eğitimin geleceğini birlikte şekillendirmeye devam edeceğiz."