Öğretmenler Günü'nde motosikletin çarpması sonucu ölen öğretmenin okulunda yas hakim

MERSİN - Mersin'in Silifke ilçesinde dün velilerle buluşacağı Öğretmenler Günü kutlamasına giderken motosikletin çarpması sonucu hayatını kaybeden öğretmen Gülşen Tınas'ın görev yaptığı ilkokuldaki masasına karanfil bırakıldı.

Alparslan Türkeş Bulvarı'nda dün akşam saatlerinde yolun karşısına geçmek isterken M.K.Ç. idaresindeki 33 ALM 350 plakalı motosikletin çarpması sonucu 56 yaşında hayatını kaybeden Tınas için Gazipaşa İlkokulu'nda anma etkinliği düzenlendi.

Öğretmenler, veliler ve öğrenciler, Tınas'ın eğitim verdiği sınıftaki masasına karanfil bıraktı.

Tınas için dua eden meslektaşları ve öğrencileri, gözyaşı döktü.

- "Acımız çok büyük"

Okul müdürü Halil Berk, gazetecilere, Tınas'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Acılarının büyük olduğunu dile getiren Berk, şöyle konuştu:

"Elim bir kaza sonucu çok değerli bir günde Gülşen hocamızı kaybetmemiz hepimizi derinden yaraladı. Öğrencilerimiz ve hepimiz için çok zor bir durum. Mekanı cennet olsun. İyi, sevdiğimiz ve değer verdiğimiz bir arkadaşımızdı. Kendisini ani şekilde kaybetmek hepimizi yasa, üzüntüye ve acıya boğdu. Hatırasına hep beraber sahip çıkacağız."

- Öğretmenler Günü kutlamasına gidiyormuş

Velilerden Şule Cengiz Çıldır da dün Öğretmenler Günü etkinliğinde Tınas ile bir araya geldiklerini belirtti.

Etkinliğin ardından akşam saatlerinde kutlama için bir kafeye gittiklerini ifade eden Çıldır, şunları anlattı:

"Kafedeki buluşmaya geciktiği için öğretmenimizi aradık çünkü saatinde gelen bir insandı. Birkaç kez aradık ve mesaj yazdık ama bakmadı. Sonrasında kızını arayıp sorduk. O da annesinin evden çıktığını söyledi ve panikledi, 'Çıkıp bakayım' dedi. Biz de 'Sen çıkma biz bakarız' dedik. Silifke'nin yabancısı olduğu için yolu şaşırdığını, karanlıkta uzak yerden geldiğini düşündük. Sonra veli arkadaşlarla dağılıp baktık. O sırada trafik kazası olmuş ama biz onun olduğunu bilmiyorduk. Kızı da evde durmamış. Evden aşağı inip kaza olduğunu görmüş ama kim olduğunu bilmiyormuş. Sorduğunda annesi olduğunu öğreniyor ve bizi aradı. Son kez buluşup görüşecektik, buluşamadık."

- Sürücü tedavisinin ardından gözaltına alındı

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü M.K.Ç'nin, Silifke Devlet Hastanesindeki tedavisi tamamlandı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlı, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Öte yandan, öğretmen Tınas'ın cenazesinin, Aydıncık ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.



