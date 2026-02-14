İlginizi Çekebilir

Okul Sporları Bilek Güreşi Grup Müsabakaları Osmaniye'de başladı
KKTC'nin 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Adana temaslarda bulundu
Adana'da su borusunun patlaması sonucu oluşan çukura düşen araçta hasar meydana geldi
WORLDEF DUBAI 2026'yı 80 ülkeden 16 bin katılımcı ziyaret etti
Manavgat Ziraat Odası Başkanı Metin, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Hatay'da depremde hasar gören okul kütüphanesi yeniden hizmete açıldı
Hatay'da itfaiye ekipleri, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Antalya'da "Aile ve Gençlik Fonu"ndan yararlanan çiftler söyleşide buluştu
Kore gazisinin eşine yarım kalan mektubu 74 yıl sonra tamamlandı
Mersin'de otomobilde 200 bin makaron ele geçirildi

Okul Sporları Bilek Güreşi Grup Müsabakaları Osmaniye'de başladı

Okul Sporları Bilek Güreşi Grup Müsabakaları Osmaniye

Okul Sporları Bilek Güreşi Grup Müsabakaları Osmaniye'de başladı

OSMANİYE - Okul Sporları Bilek Güreşi Grup Müsabakaları, Osmaniye'de başladı.

Tosyalı Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen organizasyona, Osmaniye Adana, Hatay, Adıyaman, Gaziantep, Malatya, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Şırnak ve Elazığ'dan 332 sporcu katılıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Kadir Dündar, açılış töreninde, farklı şehirlerden gelen genç sporcuları ve antrenörleri Osmaniye'de ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

Sporun birleştirici gücünü önemsediklerini ifade eden Dündar, tüm katılımcılara müsabakalarda başarı diledi.

İki gün sürecek müsabakalarda sporcular, sağ ve sol kol kategorilerinde yarışacak.



Spor 14.02.2026 14:56:35 0
Anahtar Kelimeler: okul sporları bilek güreşi grup müsabakaları osmaniye'de başladı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Boşanma Sonrası Nafaka: Ekonomik Güvence ve Adalet
Bahri Çolpan

Doğru Bildiğimiz Yolda Devam Edeceğiz
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Bahçe gülü, Oğul balı!”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Esef Gök

"Mesele Milletse, Devletin Yaptığı Alkışlanır!"
Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık

İklim Bozukluğu
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Diploma Enflasyonu ve Aşırı Nitelik Yanılsaması

İlginizi Çekebilir

1

Okul Sporları Bilek Güreşi Grup Müsabakaları Osmaniye'de başladı

2

KKTC'nin 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Adana temaslarda bulundu

3

Adana'da su borusunun patlaması sonucu oluşan çukura düşen araçta hasar meydana geldi

4

WORLDEF DUBAI 2026'yı 80 ülkeden 16 bin katılımcı ziyaret etti

5

Manavgat Ziraat Odası Başkanı Metin, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

6

Hatay'da depremde hasar gören okul kütüphanesi yeniden hizmete açıldı

7

Hatay'da itfaiye ekipleri, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

8

Antalya'da "Aile ve Gençlik Fonu"ndan yararlanan çiftler söyleşide buluştu

9

Kore gazisinin eşine yarım kalan mektubu 74 yıl sonra tamamlandı

10

Mersin'de otomobilde 200 bin makaron ele geçirildi