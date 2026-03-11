Okul sporları dart il birinciliği müsabakaları tamamlandı

Osmaniye'de okul sporları faaliyet programı kapsamında düzenlenen Gençler Kız–Erkek Dart İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

Tosyalı Spor Salonu dart alanında gerçekleştirilen yarışmalara erkeklerde 9 takım 45 sporcu, kızlarda ise 5 takım 25 sporcu katıldı. Sporcuların kıyasıya mücadele ettiği organizasyonda dereceye girebilmek için heyecanlı karşılaşmalar yaşandı.

Genç erkekler kategorisinde Atatürk Anadolu Lisesi birinci olurken, Devlet Bahçeli Fen Lisesi ikinci, Tosçelik Sosyal Bilimler Lisesi üçüncü ve Cebelibereket Anadolu Lisesi dördüncü sırada yer aldı.

Genç kızlar kategorisinde ise Tosçelik Sosyal Bilimler Lisesi birinciliği elde etti. Cebelibereket Anadolu Lisesi ikinci, Samet Aybaba Spor Lisesi üçüncü ve Osmaniye Anadolu Lisesi dördüncü oldu. Turnuva sonunda dereceye giren takımlara ödülleri, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Çebi ile şube müdürleri tarafından verildi. Müdür Çebi kategorilerinde birinci olan takımların, Okul Sporları Grup Müsabakaları’nda Osmaniye’yi temsil etme hakkı kazandığını söyledi.