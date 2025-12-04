Okul sporları kros müsabakaları tamamlandı

Osmaniye'de düzenlenen 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Kros Yıldız ve Gençler Müsabakaları tamamlandı. Cevdetiye Sporcu Eğitim Merkezi kros parkurunda yoğun katılımla gerçekleştirilen yarışmalarda, ortaokul ve lise düzeyinde toplam 140 sporcu, farklı kategorilerde derece elde edebilmek için kıyasıya mücadele etti.

Dereceye giren sporculara ödülleri, Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Kadir Dündar, Okul Sporları Şube Müdürü Ali Daşbaş, Sporcu Eğitim Merkezi Müdürü Süleyman Mazı, İl Temsilcisi Elif Kazar Korkmaz, Milli Takım Antrenörü Zekeriya Korkmaz ve beden eğitimi öğretmenleri tarafından takdim edildi.

Müsabakalar; Ortaokul Yıldız Kızlar 2000 metre, Ortaokul Yıldız Erkekler 3000 metre, Genç B Kızlar 2000 metre, Genç B Erkekler 3000 metre, Genç A Kızlar 3000 metre ve Genç A Erkekler 5000 metre kategorilerinde gerçekleştirildi. Ortaokullardan 6 takım kız ve erkek grubunda yarışırken, ferdi sporcularla birlikte toplam 80 sporcu parkura çıktı. Liselerde ise 2 kız, 4 erkek takımı ve ferdi katılımcılarla birlikte 60 sporcu mücadele etti.