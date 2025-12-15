Okulun atıl bahçesini açık hava sınıfına dönüştürüp çocuklara doğayı sevdirdi

ADANA - BEYZA KAYNARPUNAR - Adana'da ana sınıfı öğretmeni Şeyda Uğurlu, görev yaptığı okulun atıl bahçesini bostan, denge parkuru, kum havuzu ve ağaç ev gibi etkinlik alanlarıyla süsleyip çocuklara açık havada eğlenerek eğitim görme imkanı sağladı.

Çukurova Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü'nden 2013'te mezun olan Uğurlu, çeşitli illerde görev yaptıktan sonra 2021'de Seyhan ilçesindeki Adasokağı İlkokulu'nun ana sınıfına atandı.

Uğurlu, kurumun atıl durumdaki bahçesini öğrencilerin temiz havada vakit geçireceği bir alana dönüştürme hedefiyle hazırladığı projeyi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve okul idaresine sundu.

Projenin onaylanmasının ardından bahçeyi elden geçiren 36 yaşındaki Uğurlu, geçen yıl hayırseverlerin desteğiyle hayata geçirdiği açık hava sınıfını bostan, dene-yap tezgahı, ağaç ev, kum havuzu, sohbet çember alanı ve denge parkuruyla donattı.

Uğurlu, çevre bilinci oluşturmayı hedeflediği öğrencilere hafta içi belli saatlerde açık hava sınıfında uygulamalı eğitim veriyor.

Giydikleri çizmelerle bahçede vakit geçiren çocuklar, motor becerilerine ve sosyal gelişimlerine katkı sunan etkinlerde hem eğleniyor hem yeni bilgiler öğreniyor.

- "Çocuklar ilgi alanlarına göre istediği merkezde oynayabiliyor"

Öğretmen Şeyda Uğurlu, AA muhabirine, öğrencilerine doğa sevgisi aşılamayı hedeflediğini söyledi.

Sınıf içi uygulamaları bahçeye taşıdıklarını dile getiren Uğurlu, şöyle konuştu:

"Çocuklar ilgi alanlarına göre istediği merkezde oynayabiliyor. Sanat etkinliği merkezimiz var. Burada sebzelerin boyasını çıkararak sanat etkinlikleri gerçekleştiriyoruz. Bostanımızda ekim ve dikim çalışması yapıyoruz. Daha sonra çocuklar olgunlaşan ürünleri toplayarak kendi yiyeceklerini hazırlayabiliyorlar. Dene-yap atölyemizde de doğadaki atık malzemeleri toplayarak deneyler gerçekleştiriyoruz. Çocukların doğada zaman geçirmesinin gelişimlerini olumlu yönde etkilediğini gözlemledim."

Uğurlu, velilerin olumlu tepkilerinden dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Doğa bütün canlılara iyi geliyor. Çocuklar burada çok güzel zaman geçiriyor, özel gereksinimli öğrencilerimiz de olumlu gelişim gösteriyor. Öğrencilerimdeki olumlu gelişimi görmek beni çok mutlu ediyor." dedi.