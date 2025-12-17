Omuz ağrısıyla belirti veren akciğer kanserini immünoterapiyle yendi

İSTANBUL - "Omuz ağrısı" olarak düşündüğü hastalığının akciğer kanseri olduğunu öğrenen 43 yaşındaki Hakan Aydın, Medipol Bahçelievler Üniversite Hastanesi'nde uygulanan immünoterapi tedavisiyle sağlığına kavuştu.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, omuz ağrısı şikayeti bulunan Aydın'ın yapılan tetkiklerinde akciğer kanseri olduğu belirlendi.

Teşhisin ardından farklı merkezlerde tedavi arayışına giren Aydın, Medipol Bahçelievler Üniversite Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Abdullah Sakin'in takibinde başlanan tedavi sürecinin ardından hastalığı yenmeyi başardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Abdullah Sakin, Aydın'ın yoğun sigara öyküsü bulunan genç bir hasta olduğunu, küçük hücreli dışı akciğer kanseri tanısıyla kendilerine başvurduğunu anlattı.

Hastalığın ameliyat edilemeyecek düzeyde, lokal ileri evrede olduğunu aktaran Sakin, "Kemoradyoterapi planladık ve iyi bir tedavi yanıtı aldık. Ardından yakın takibe aldık. Ancak sigara geçmişi olan bu grupta olduğu gibi nüks gelişti." ifadelerini kullandı.

Sakin, nüks döneminde yapılan genetik testlerde hastanın immünoterapiye yüksek duyarlılık gösterdiğinin belirlendiğini kaydederek, "Yaklaşık 1,5 yıldır immünoterapi alıyor. Son PET dahil tüm tetkiklerinde tam yanıt devam ediyor. Düzenli kontrol ve takip, tedavinin başarısında çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Genç yaşta akciğer kanseri vakalarında artış görüldüğüne dikkati çeken Sakin, "Artık 35-40 yaş grubunda da akciğer kanseri vakalarını çok daha sık görmeye başladık. Bunun temel sebebi sigara içme yaşının düşmesi ve elektronik sigaranın gençler arasında yaygınlaşmasıdır." ifadelerine yer verdi.

Sakin, akciğer kanseri tedavisinde son yıllarda önemli gelişmeler yaşandığını vurgulayarak, "Kemoterapi, immünoterapiler, akıllı ilaçlar ve hedefe yönelik ilaçlar elimizdeki en güncel yöntemler. İmmünoterapi özellikle uzun süreli yanıt sağlaması ve düşük yan etki profili ile önemli bir avantaj sunuyor." bilgisini paylaştı.

- "Bu süreçte en büyük moral desteğini doktorumdan gördüm"

Kanser teşhisi konulmasının ardından zorlu bir dönem yaşadığını belirten Hakan Aydın da tedavi sürecini şöyle anlattı:

"Süreç omzumdaki ağrıyla başladı. Araştırdım, en iyi nerede tedavi olabilirim diye çok düşündüm. Farklı bir hastaneye gittim ama istediğimi bulamadım. Sonra Abdullah Hocamız ile tanıştım. Bana hem tıbben hem insani olarak çok destek oldu. Çoğu kişi psikolojik destek almam gerektiğini söyledi ama ihtiyacım olmadı. Çünkü Abdullah Hocamız bana bir doktor gibi değil, bir ağabey gibi yaklaştı. Moralimin tedavinin önemli bir parçası olduğunu hep söyledi. Bu süreçte en büyük moral desteğini ondan gördüm."