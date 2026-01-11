Opel Brüksel Otomobil Fuarı'nda yenilikçi ürün gamını tanıttı

İSTANBUL - Opel, Brüksel Otomobil Fuarı'nda yenilikçi ürün gamını sergilerken, yeni Astra modelinin dünya prömiyerini gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, fuarda Opel Üst Yöneticisi (CEO) Florian Huettl ile Pazarlama Başkan Yardımcısı Rebecca Reinermann, yeni Opel Astra ve Astra Sports Tourer modellerini tanıttı.

Rüsselsheim'da geliştirilen kompakt sınıfın tanınmış modeli Astra, yılın ilk otomobil fuarında dünya prömiyerini gerçekleştirerek daha modern tasarımıyla sahneye çıktı.

Opel "şimşek" logosu ve Opel Compass imzası taşıyan Astra'da tüm koltuklar yüzde 100 geri dönüştürülmüş malzemelerden üretiliyor. Böylece sürücüler ve yolcular hem kaynak tasarrufuna katkı sağlıyor hem de yüksek konforlu bir yolculuğun keyfini çıkarıyor.

Yeni Astra ve Astra Sports Tourer'ın yanı sıra Opel standında çok sayıda elektrikli model sergileniyor. Bunlar arasında Opel'in hızlı elektrikli seri üretim modeli ve 2025 Altın Direksiyon Ödülü'nün sahibi Mokka GSE, markanın ilk tamamen elektrikli dört tekerlekten çekişli modeli Grandland Elektrik AWD ve Frontera Elektrik'in uzun menzil versiyonu yer alıyor.

Dijital ile gerçek dünyayı birleştiren ve Opel'in küçük otomobil segmentine olan bağlılığını vurgulayan yüksek performanslı Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo konsept aracı da dikkatleri üzerine çekti.

Federal Motorlu Taşımacılık Otoritesi'nin son tescil verilerine göre, Brüksel'de de sergilenen mevcut Opel Corsa, Almanya'da üst üste beşinci kez en çok satan B segment hatchback otomobil oldu. Corsa, 2025'te İngiltere'de de B hatchback segmentindeki liderliğini sürdürdü.

- "2026 daha da heyecan verici olacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Opel CEO'su Florian Huettl, markanın "şimşek" logosuyla yeni yılda daha da başarılı olacağına dikkati çekti.

Huettl, 2025'in Opel için birçok önemli gelişmeyle harika bir yıl olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"2026 ise daha da heyecan verici olacak. Satış rekorları kıran Opel Corsa, 2025 yılında Almanya'da satış istatistiklerinde bir kez daha zirvede yer aldı. Yenilenen Grandland, Frontera ve Mokka modelleriyle Opel, SUV segmentinde güçlü bir konuma sahip olduğunu ortaya koydu. Ancak hem bugün hem de 18 Ocak'a kadar Brüksel Expo'daki Opel standının tartışmasız yıldızı yeni Opel Astra oldu. Yeni Astra, kompakt sınıftaki 90 yıllık tarihimizde bir sonraki adımı temsil ediyor ve segmentine yenilikçi özellikler kazandırıyor."

Huettl, yeni elektrikli Opel modellerinin müşterilerden gördüğü ilgiye ilişkin, "Grandland satışlarının yaklaşık yüzde 40'ı elektrikli versiyonlardan oluşuyor ve sipariş edilen her iki Frontera'dan biri elektrikli." ifadelerini kullandı.

- "Opel Şimşek logosu ve Opel Compass imzası, Astra'da ilk kez sürekli aydınlatmalı olarak sunuluyor"

Opel Pazarlama Başkan Yardımcısı Rebecca Reinermann da yeni Astra'nın öne çıkan teknojik özelliklerine dikkati çekerek, bu yeniliklerden birinin, Rüsselsheim'daki mühendisler tarafından geliştirilen ve artık yeni Astra ile Astra Sports Tourer modellerinde sunulan sınıfının lideri Intelli-Lux HD far sistemi olduğunu belirtti.

Reinermann, farlarda yer alan 50 binden fazla led hücrenin, yolu, trafik işaretlerini, engelleri ve yayaları, diğer sürücüleri rahatsız etmeden son derece hassas bir şekilde aydınlattığını vurguladı.

Opel Vizor tasarımının yeni Astra'da daha da ileri taşındığını anlatan Reinermann, şu ifadeleri kullandı:

"Opel Şimşek logosu ve Opel Compass imzası, Astra'da ilk kez sürekli aydınlatmalı olarak sunuluyor. Dış krom detaylar yerine ışık kullanımını tercih etmemiz, sürdürülebilirlik yolculuğumuzda önemli bir adımı temsil ediyor. Yeni Astra için verimli içten yanmalı motorlardan 48 volt hibrit seçeneklere, plug-in hibritlerden tamamen elektrikli versiyona kadar geniş bir yelpaze sunuyoruz. Tamamen elektrikli versiyon ise WLTP'ye göre 454 kilometreye kadar menzil sağlıyor."