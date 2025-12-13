Opel Mokka GSE'ye "2025 Altın Direksiyon Ödülü"

İSTANBUL - Opel'in yeni elektrikli modeli Mokka GSE, BILD am SONNTAG ve AUTO BILD işbirliğiyle düzenlenen "2025 Altın Direksiyon Ödülleri"nde "En İyi Küçük Otomobil" seçildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Opel, elektrik çağında sporcu genlerini koruyan otomobiller üretmeyi sürdürüyor. "Emisyonsuz sürüşün verdiği heyecan, hız ve unutulmaz duygular" sloganıyla tanıtılan yeni Opel Mokka GSE, bu mirası modern elektrik teknolojisiyle birleştiriyor.

Avrupa'da sipariş alınmaya başlanan ve 2026 şubat ayında Türkiye'ye gelecek olan Opel Mokka GSE, başarısını dünya çapında bir ödülle taçlandırdı.



Otomotiv sektörünün en prestijli ödülleri arasında gösterilen ve bu yıl 49'uncusu düzenlenen "Altın Direksiyon Ödülleri"nde Opel Mokka GSE, rakiplerini geride bırakarak "En İyi Küçük Otomobil" kategorisini kazandı.

Opel Mokka GSE'nin, bu yıl Münih'te düzenlenen IAA Mobility'de dünya prömiyeri yapıldı.

AUTO BILD ve BILD am SONNTAG okuyucularının, ralliden ilham alan otomobili finale taşımasının ardından, Mokka GSE zorlu testlerden geçerek, DEKRA Lausitzring'deki "Altın Direksiyon Ödülü" jürisinin değerlendirmesine tabi tutuldu. Yeni model tüm sınavları başarıyla geçti.

Motor sporları profesyonelleri, otomobil uzmanları ve ünlüler, Mokka GSE'yi "2025'in En İyi Küçük Otomobili" seçti. Finalde, Mokka GSE'ye toplam 3 bin 345 puan verildi. Böylece, başlıca rakiplerini geride bıraktı.

- GSE motor sporları teknolojisi 281 beygir güçle birleşti

Yüksek performansı standart olarak sunan Opel Mokka GSE, 207 kW (281 beygir) azami güce sahip bulunuyor. 345 nm'lik anlık torku sayesinde sıfırdan 100 kilometre/saat hıza 5,9 saniyede ulaşıyor.

54 kWs batarya sayesinde Mokka GSE'yi şarj etmeden WLTP ölçümüne göre emisyonsuz menzil 336 kilometre oluyor.

Mokka GSE'ye özel gövde içi ve yazı detayları, özel olarak geliştirilen jant-lastik kombinasyonu ve ön tarafta belirgin şekilde görünen sarı renkli GSE dört pistonlu fren kaliperleri yer alırken, iç bölümde sürücü ve ön yolcu, GSE tasarımına uygun entegre başlıklarla donatılmış özel Alcantara performans koltuklarında oturuyor.

Mokka GSE için yeni geliştirilen direksiyon sistemi ve hem üstü hem altı düzleştirilmiş direksiyon simidi, doğrudan geri bildirim sağlayabiliyor. Hızlanma ve frenleme komutları, alüminyum spor pedallar aracılığıyla iletiliyor.

Uyarlanabilir, parlama yapmayan Intelli-Lux Matrix farlar ve 180 derecelik panoramik geri görüş kamerası gibi teknolojiler standart olarak sunuluyor.



Yeni Opel Mokka GSE, "Altın Direksiyon Ödülü" kazanan Opel serisinin en son üyesi konumunda bulunuyor. BILD am SONNTAG tarafından AUTO BILD işbirliği ile düzenlenen ödül töreni, otomobil sektörünün "Oscar"ı olarak biliniyor. 49 yılda Blitz amblemli marka 22 kez ödüllendirildi. 2020'den bu yana, ödül beş kez Rüsselsheim'a gitti.



Opel, ödülün verilmeye başlamasından iki yıl sonra, 1978'de Senator A ile ilk başarısını kutlamış ve en prestijli ödülü kazanmıştı.



- "Mokka GSE'nin 'Altın Direksiyon Ödülü' almasından son derece memnunuz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Opel Üst Yöneticisi (CEO) Florian Huettl, yeni Mokka GSE'nin, Opel'in motor sporları bilgi birikimini yollara taşıdığını belirtti.

Huettl, modelin, tamamen elektrikli, kullanışlı ve her açıdan son derece duygusal olduğunu aktararak, "Okuyucuların ve AUTO BILD ile BILD am SONNTAG uzman jürilerinin de aynı görüşü paylaşmasından ve Mokka GSE'nin 'Altın Direksiyon Ödülü' almasından son derece memnunuz." ifadelerini kullandı.

AUTO BILD Genel Yayın Yönetmeni Robin Hornig de Mokka GSE'yi şarj edilebilir bir sürüş keyfi olarak tanımladı.

Hornig, "Ralli kökenleri sayesinde Opel Mokka GSE, yüksek performanslı hatchback dönemini yeniden canlandırıyor. Hem yolda hem de pistte dürüst, samimi, ilham verici." yorumunda bulundu.

