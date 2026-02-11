ÖRAV "Çözüm Kampı" düzenledi

İSTANBUL - Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV) tarafından, Garanti BBVA'nın desteği ve Aflatoun International işbirliğiyle yürütülen "5 Taş Sosyal ve Finansal Liderlik Programı" kapsamında "Çözüm Kampı" yapıldı.

Garanti BBVA'dan yapılan açıklamaya göre, bankanın kurucusu ve daimi destekçisi olduğu ÖRAV tarafından Aflatoun International işbirliğiyle yürütülen program kapsamındaki kamp, İstanbul'da gerçekleştirildi.

Denizli, Isparta, Hatay ve Çankırı'dan gelen öğretmen, çocuk ve velilerin katılımıyla düzenlenen kampta çocuklar, kendi yaşam çevrelerinde gözlemledikleri sosyal, çevresel ve finansal sorunlara yönelik geliştirdikleri çözüm projelerini paylaşma ve birlikte geliştirme fırsatı buldu.

Üç güne yayılan kamp programı tanışma ve takım çalışmalarıyla başladı. Çocuklar, öğretmenlerinin rehberliğinde yürüttükleri projeleri yeniden ele alarak çözüm önerileri geliştirirken, sunumları yapılandırdı ve geri bildirimlerle güçlendirdi.



Program, çocukların problem tanımlama, çözüm geliştirme, planlama ve sunum becerilerini deneyim odaklı bir yaklaşımla pekiştirdi.



Eğitimlerin sonunda öğrenciler, Kartal Masal Müzesi gezisiyle masalların dünyasını keşfederken, yaratıcı drama atölyesinde farklı kültürleri deneyimleme imkanı buldu.



Kamp süresince Garanti BBVA gönüllülerinden oluşan Gönüllü Yoncalar ekibi, sürece dahil olarak çocuklara mentörlük desteği sundu. Gönüllüler, fikirlerin olgunlaştırılması, çözüm önerilerinin uygulanabilir hale getirilmesi ve sunumların güçlendirilmesi konularında çocuklara rehberlik etti.



Kampta sunulan projeler arasında, Denizli'de bir ilkokulda öğrenim gören öğrencilerin, bölgede azalan su kaynakları ve su israfına odaklanan çalışması yer aldı. Ailelerin de sürece dahil edildiği projede, suyun bilinçli kullanımına yönelik bilgilendirme çalışmaları yapıldı ve günlük yaşamda uygulanabilecek tasarruf yöntemleri yaygınlaştırıldı.

Isparta merkeze bağlı Yakaören Köyü'ndeki Yakaören İlkokulu-Ortaokulu öğrencileri ise kırsal bölgelerde yaşayan çocukların sosyal ve fiziksel gelişim alanlarına erişimde yaşadığı eşitsizlikten yola çıkarak bir proje hazırladı. Öğrenciler, okul bahçesinde atıl durumdaki iki katlı binayı, fiziksel aktivite alanları ve atölyelerden oluşan çok yönlü bir "Yaşam Merkezi"ne dönüştürmeye yönelik çözüm planı geliştirdi.

Isparta Hızırbey Ortaokulu öğrencileri de kalabalık sınıflarda yaşanan hava kalitesi sorununa odaklanarak sınıf içi hava sirkülasyonunu iyileştirmeye yönelik çözüm önerileri sundu.



Çankırı'da bir ortaokul sınıfı tarafından geliştirilen projede, okul bahçesinde hem öğrenmeyi hem de sosyalleşmeyi destekleyen eğitici oyun alanlarının oluşturulması hedeflendi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde BİLSEM Destek gruplarında öğrenim gören öğrenciler, orman yangınları sonrası oluşan çevresel tahribata çözüm üretmek amacıyla "Tohum Topu ile Doğaya Nefes" projesini geliştirdi. Proje kapsamında tohumlar, kil ve kompostla kaplanarak "tohum topu" haline getirildi ve doğanın yeniden canlandırılmasına katkı sağlandı.



- "Çözüm üretebilen bireyler olarak yetişmelerini önemsiyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ebru Taşcı Firuzbay, kurucusu ve daimi destekçisi olmaktan gurur duydukları ÖRAV çatısı altında öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimini güçlendirirken, çocukların da sosyal, ekonomik ve yönetişim alanlarında yaşadıkları sorunları tanımlayabilen ve bu sorunlara birlikte çözüm üretebilen bireyler olarak yetişmelerini önemsediklerini belirtti.



5 Taş Sosyal ve Finansal Liderlik Programı'nın, çocukların öğretmenleri ve aileleriyle düşünmesine, üretmesine ve sorumluluk almasına alan açan çok kıymetli bir platform sunduğunu aktaran Firuzbay, şunları kaydetti:



"Garanti BBVA gönüllülerinin bu sürece mentörlükle dahil olması, öğrenmenin yalnızca sınıfta değil, hayatın içinde ve birlikte gerçekleştiğini gösteren güçlü bir örnek. Çocukların potansiyeline yatırım yaparak, daha kapsayıcı, dayanıklı ve bilinçli bir toplumun temellerinin atılmasına destek verdiğimize yürekten inanıyoruz."



ÖRAV Genel Müdürü Arzu Atasoy da çocukların kendi yaşamlarından yola çıkarak düşünmesini, birlikte çözüm üretmesini ve sorumluluk almasını destekleyen öğrenme deneyimleri tasarladıklarını aktardı.

Atasoy, "5 Taş Sosyal ve Finansal Liderlik Programı kapsamında gerçekleştirdiğimiz Çözüm Kampı, bir kez daha bu yaklaşımın sahadaki güçlü örneklerinden biri oldu. Çocukların fikirlerine sahip çıktıklarını ve birlikte üretmenin değerini deneyimlediklerini görmek, bizim için çok kıymetli. Bu programı Türkiye'nin farklı noktalarına taşımaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

