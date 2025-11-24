ÖRAV'dan öğretmenlere mesleki ve kişisel gelişim desteği

İSTANBUL - Garanti BBVA'nın kurucusu olduğu Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV), 65 şehirde görev yapan 418 kısmi zamanlı eğitimci ve 19 kişilik uzman ekip tarafından yürütülen projeleriyle kurulduğu günden bu yana 440 binden fazla öğretmenin mesleki yolculuğuna eşlik etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ÖRAV, öğretmenlerin sınıf içi uygulamalarından öğrencilerin öğrenme deneyimine kadar uzanan geniş bir dönüşüm alanı oluşturmaya devam ediyor.

Garanti BBVA'nın öncülüğünde 2008'de kurulan ÖRAV, Türkiye'de öğretmen gelişimini odağa alan en kapsamlı toplumsal etki platformlarından biri haline geldi.

Yüz yüze eğitimlerin yanı sıra dijital platformu eKampüs üzerinden sunduğu çevrim içi programlarla öğretmenlere çağdaş eğitim yöntemleri kazandırmayı amaçlayan ÖRAV, 17 yılda, öğretmenleri aracılığıyla 12 milyondan fazla öğrencinin eğitim yolculuğunu güçlendiren kalıcı bir etki ağı oluşturdu.

ÖRAV'ın eğitim modelinde her program, öğretmenin gerçek sınıf deneyimlerinden yola çıkıyor ve karşılaştığı günlük sorunlara uygulanabilir çözümler sunuyor.

Eğitimler, pedagojik araştırmalar, çağdaş öğrenme kuramları ve uluslararası iyi örnekler ışığında tasarlanıyor. eKampüs çevrim içi platformu sayesinde Türkiye'nin en uzak noktalarındaki öğretmenler dahi gelişim fırsatlarına kolayca erişebiliyor.

Eğitim şenlikleri, atölyeler ve gönüllü buluşmalar öğretmenlerin birbirinden öğrenmesini, iyi uygulamaların yayılmasını ve dayanışma kültürünün güçlenmesini sağlıyor.

- "ÖRAV ile öğretmenlerimizin mesleki ve kişisel gelişimine katkı sağlamak için yola çıktık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı ve ÖRAV Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Taşçı Firuzbay, tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayarak, eğitimde kalıcı etkiyi belirleyen en temel unsurun eğitimcilerin güçlenmesi olduğunu belirtti.

Eğitime sunulan her desteği, ülkenin geleceğine yapılan en değerli katkı, önemli bir sosyal sorumluluk alanı olarak gördüklerine işaret eden Firuzbay, "Kurucusu ve daimi destekçisi olduğumuz ÖRAV ile öğretmenlerimizin mesleki ve kişisel gelişimine katkı sağlamak ve öğrencilerimizin de nitelikli eğitime erişim hakkını korumak için yola çıktık. ÖRAV, kurulduğu günden bu yana öğretmenlere erişilebilir, yenilikçi ve bilimsel temelli gelişim fırsatları sunarak Türkiye'de benzersiz bir değer yarattı." ifadelerini kullandı.

Geleceğin en kritik becerileri olan yaratıcılık, araştırma merakı, toplumsal duyarlılık, dijital farkındalık ve duygusal dayanıklılığın ancak öğretmeni güçlenmiş bir eğitim ekosisteminde mümkün olduğunu vurgulayan Firuzbay, şunları kaydetti:



"Garanti BBVA'nın desteğiyle ÖRAV'ın ortaya koyduğu model, öğretmeni değişimin takipçisi olmak yerine aktif katılımcısı yapıyor. Bu dönüşümün bir parçası olmak bizim için gurur verici. Her öğretmen, bir öğrencinin hayatında bir dönüm noktası başlatabilir. Biz de bu yolculuğun arkasındaki görünmez desteği büyütmeye kararlıyız."

ÖRAV Genel Müdürü Arzu Atasoy da standart yöntemlerle eğitime destek veren bir sivil toplum kuruluşu olmanın ötesine geçen, Türkiye'de öğretmen gelişiminin sistemli, ölçülebilir ve sürdürülebilir bir modele kavuşmasının en güçlü örneklerinden biri olduklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:



"Önceliğimiz, öğretmenlerin değişen dünyaya uyum sağlayabilecek becerilerle donanması. Sunduğumuz kapsamlı eğitimlerle dijital okuryazarlık, sosyal-duygusal öğrenme, çocuk koruma, kapsayıcı sınıf yönetimi, aile ve toplumla etkileşim gibi pek çok alanda öğretmenlerimizin gelişimini destekliyoruz. Onların mesleki gücünü, motivasyonunu ve sınıftaki etki alanını büyüten bir yol arkadaşıyız."

Atasoy, 2008'den bu yana 440 binden fazla öğretmenin gelişim yolculuğuna katkı sunmanın ve bu sayede 12 milyondan fazla öğrenci ve ailesinin hayatına dokunmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydederek, "Türkiye'nin dört bir yanında öğretmenlerin yanında olmaya, onlarla öğrenmeye ve geleceği birlikte inşa etmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

