İlginizi Çekebilir

GÜNCELLEME 4 - Osmaniye'de yolcu otobüsünün tıra çarptığı kazada 7 kişi öldü, 11 kişi yaralandı
Sudan'a çadır ulaştıracak gemi Mersin'den uğurlandı
İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası keman virtüözü Robert Lakatos'u ağırladı
GÜNCELLEME 3 - Osmaniye'de yolcu otobüsünün tıra çarptığı kazada 7 kişi öldü, 11 kişi yaralandı
Antalya'da "Gönüllülük Ödülleri" programı düzenlendi
Türk Sağlık-Sen Rize Şubesi’nde Hemşehrimiz Süleyman Sarısoy Dönemi Başladı
IAEE MECA Konferansı'nda kritik minerallerin enerji dönüşümündeki rolü ele alındı
Ormana'ya "en iyi turizm köyü" tabelası takıldı
Osmaniye'de yolcu otobüsünün tıra çarptığı kazada 7 kişi öldü, 11 kişi yaralandı
Hatay'da minibüsle çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Ormana'ya "en iyi turizm köyü" tabelası takıldı

Ormana

Ormana'ya "en iyi turizm köyü" tabelası takıldı

ANTALYA - Birleşmiş Milletler Turizm Teşkilatı tarafından Ormana köyüne verilen "en iyi turizm köyü" tabelası alana yerleştirildi.

Düğmeli evleri, taş ve ahşap mimarisi ile geleneksel üzüm festivaliyle kırsal turizmin örneklerinden olan Ormana Mahallesi'ne verilen "en iyi turizm köyü" unvanı tabelası, Antalya Valisi Hulusi Şahin tarafından düzenlenen törenle yerine konuldu.

Törene İbradı Kaymakamı Berk Acar, İl Kültür ve Turizm Müdürü Candemir Zoroğlu ile vatandaşlar katıldı.

Vali Şahin daha sonra yöresel bez dokuma kursiyerleri ile Yaşayan İnsan Hazinesi Sanatçı Gülay Diri'yi ziyaret etti.



Yurt Dünya 6.12.2025 13:04:15 0
Anahtar Kelimeler: ormana'ya "en iyi turizm köyü" tabelası takıldı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Boşanma Davalarında WhatsApp Yazışmaları Delil Olarak Kullanılabilir mi?
Bahri Çolpan

Osmaniye Fıstığının Değeri Artıyor
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Ölünün arkasından teneke çalmak!
Ecz. M.Akif Maskan

Ekranların Işığında Kaybolan Sağlık: Modern Yorgunluğun Sessiz Hikâyesi
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

İhtiyaç, Menfaat ve Siyaset

İlginizi Çekebilir

1

GÜNCELLEME 4 - Osmaniye'de yolcu otobüsünün tıra çarptığı kazada 7 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

2

Sudan'a çadır ulaştıracak gemi Mersin'den uğurlandı

3

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası keman virtüözü Robert Lakatos'u ağırladı

4

GÜNCELLEME 3 - Osmaniye'de yolcu otobüsünün tıra çarptığı kazada 7 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

5

Antalya'da "Gönüllülük Ödülleri" programı düzenlendi

6

Türk Sağlık-Sen Rize Şubesi’nde Hemşehrimiz Süleyman Sarısoy Dönemi Başladı

7

IAEE MECA Konferansı'nda kritik minerallerin enerji dönüşümündeki rolü ele alındı

8

Ormana'ya "en iyi turizm köyü" tabelası takıldı

9

Osmaniye'de yolcu otobüsünün tıra çarptığı kazada 7 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

10

Hatay'da minibüsle çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı