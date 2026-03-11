Ormanları tehdit eden kabuk böceklerine karşı mücadele

Osmaniye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Erzin sınırında tespit edilen zararlı kabuk böceklerine karşı kapsamlı mücadele çalışması başlattı. Yapılan incelemelerde Akdeniz Çam Kabuk Böceği (Orthotomicus erosus), Akdeniz Orman Bahçıvanı (Tomicus destruens) ve İnce Dal Kabuk Böceği (Pityogenes bistridentatus) türlerinin görüldüğü alanlarda hızlı bir müdahale gerçekleştirilerek, tuzaklar kuruldu, yakılmak suretiyle imha çalışması gerçekleştirildi.

Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince, böcek tespiti yapılan alanlarda detaylı tarama yapılırken, kuruma görülen ağaçlar sahadan hızlı ve temiz bir şekilde çıkarıldı. Özellikle İnce Dal Kabuk Böceği’nin (Pityogenes bistridentatus) ağaçların ince dallarına yerleşmesi nedeniyle kesim işlemleri dikkatle takip edilip, sahada ki kesim artıkları kaldırıldı. Kesimden elde edilen artıklar ise orman içerisinde belirlenen boş alanlarda ve dere yataklarında toplanarak yakılmak suretiyle imha edildi. Böylece zararlı böceklerin yayılmasının önüne geçilmesi hedeflendiği kaydedildi.

Ayrıca zararlı türlerle mücadele kapsamında, özellikle kurumaların yoğun olduğu bölgelerde ince dallar kullanılarak tuzak odunları hazırlanırken, böcekleri çekmek amacıyla feromon tuzakları da kurulduğu aktarıldı. Osmaniye Orman İşletme Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, orman sağlığını korumak ve zararlı böceklerin yayılımını engellemek amacıyla saha çalışmalarının aralıksız sürdürüleceği belirtildi.