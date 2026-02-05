İlginizi Çekebilir

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

OSMANİYE - Osmaniye Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy, Anadolu Ajansının gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Arısoy, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuk, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya" ve "Portre" kategorisinde Cem Özdel'in "Rastgeldi" başlıklı karelerini seçen Arısoy, "Haber" kategorisinde Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin fatihi" adlı fotoğrafını oyladı.

Başsavcı Arısoy, "Spor"da Esra Bilgin'in "Alperen", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Berkan Çetin'in "İlk seferinde", "Günlük Hayat"ta ise İsa Terli'nin "Dolunay sefası" adlı karesini tercih etti.

- AA'nın "Yılın Kareleri" oylaması

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.



