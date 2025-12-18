İlginizi Çekebilir

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz ıspanak hasadına katıldı

OSMANİYE - Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Kadirli ilçesinde çiftçilerle ıspanak topladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Yılmaz, Vayvaylı köyündeki tarlada düzenlenen hasat etkinliğine katıldı.

Yılmaz, etkinlikte bir araya geldiği üreticiler ve tarım işçileriyle sohbet etti, ıspanak hasadı yaptı.

Osmaniye'nin ıspanak üretiminde Türkiye'de 11. sırada yer aldığını belirten Yılmaz, "Yaklaşık 3 bin tonu aşan bir rekolte bekliyoruz. İnşallah üretimimiz bereketli, hayırlı olsun ve çiftçilerimizin yüzünü hep güldürsün." ifadesini kullandı.



