Osmaniye Asri Mezarlık’ta Korkunç İnfaz: 2 Ölü

Osmaniye’de bugün akşam saatlerinde Asri Mezarlık’ta bir kadın ve bir erkek şahsın cesetleri, boğularak öldürülmüş halde bulundu.

Olayı fark eden vatandaşların durumu 112 Acil Servis’e bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, her iki şahsın da boğazlarının kesik olarak bulduklarını ve olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Polis ekipleri olayın aydınlatılması için mezarlık ve çevresinde geniş çaplı inceleme başlatırken, ölen şahısların kimliklerinin henüz belirlenemediği öğrenildi. Kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü ve yapılacak incelemelerin ardından kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edildi.

Gelişmeleri izliyoruz…