Osmaniye Gençlik Spor takımları tatilde de hazırlıklarını sürdürüyor

Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Osmaniye Gençlik Spor ile Kadirli Gençlik Spor takımları, yaklaşan lig müsabakaları öncesinde hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor. Tatil dönemine rağmen antrenman ve hazırlık maçlarına devam eden ekipler, çalışmalarını Tosyalı Spor Salonu’nda gerçekleştiriyor. Sezon öncesi hazırlık sürecinde sporcuların fiziksel dayanıklılıklarını artırmak, teknik ve taktik gelişimlerini üst seviyeye taşımak amacıyla yoğun tempolu antrenman programları uygulanıyor. Antrenmanlarla birlikte oynanan hazırlık maçları, sporcuların maç kondisyonunu yükseltirken takım içi uyum ve oyun disiplininin güçlenmesine de katkı sağlıyor.
Tosyalı Spor Salonu’nda yapılan çalışmalar kapsamında sporcuların performansları teknik ekip tarafından yakından takip edilirken, bireysel gelişimler de titizlikle değerlendiriliyor. Disiplinli ve özverili bir hazırlık süreci geçiren genç sporcular, lig maratonuna en iyi şekilde hazırlanmayı hedefliyor. Osmaniye Gençlik Spor ve Kadirli Gençlik Spor takımları, genç yeteneklerin gelişimine katkı sunmak ve Osmaniye’yi liglerde başarıyla temsil etmek amacıyla çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde yürütülen bu süreç, güçlü ve hedeflerine emin adımlarla ilerleyen bir takım yapısının oluşmasına zemin hazırlıyor.



