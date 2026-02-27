Osmaniye hak sahipliği belirleme kurası tamamlandı

İlginizi Çekebilir

“Ev sahibi Türkiye” sloganıyla hayata geçirilen Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Osmaniye’de 2 bin 990 aile, noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimiyle ev sahibi olmaya hak kazandı. 81 ilde inşa edilecek 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Osmaniye’de hak sahipliği belirleme kurası, Milli Eğitim Müdürlüğü Kongre ve Sergi Sarayı’nda yapıldı. Noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekiminde büyük heyecan yaşanırken, 2 bin 990 aile yeni yuvalarına kavuşabilecek olmanın mutluluğunu yaşadı.
İLÇELERE GÖRE KONUT DAĞILIMI
Proje kapsamında Osmaniye merkezde 1300, Bahçe ilçesinde 120, Düziçi’nde 500, Hasanbeyli’de 220, Kadirli’de 700, Sumbas’ta 50 ve Toprakkale’de 100 konut inşa edilmesi planlanıyor.
FARKLI METREKARE SEÇENEKLERİ SUNULUYOR
“Ev sahibi Türkiye” sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında farklı büyüklüklerde konut seçenekleri sunulacak. Projede 1+1 55 metrekare, 2+1 65 metrekare ve 2+1 80 metrekare daire tipleri yer alıyor.
Yüzyılın Konut Projesi ile dar ve orta gelirli ailelerin uygun koşullarda konut sahibi olması hedeflenirken, kura sonucu hak kazanan vatandaşların sözleşme ve teslim süreçlerinin ilgili kurumlar tarafından ayrıca duyurulacağı bildirildi.



