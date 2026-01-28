İlginizi Çekebilir

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bihlun Tamaylıgil, Hatay'da konuştu:
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
Osmaniye merkezli 3 ilde telefon dolandırıcılığı operasyonu: 10 tutuklama
Hatay'da öksüz ve yetim çocuklar trafik denetimine katıldı
Adana'da metruk inşaatın ikinci katından düşen kişi hayatını kaybetti
Kahramanmaraş'ta apartmanda yaşanan doğal gaz patlamasında 1 kişi yaralandı
Adana'da Yeşilay Haftası'na yönelik koordinasyon toplantısı düzenlendi
Adana'da polisten Türk Kızılaya kan bağışı desteği
Türkoğlu Kaymakamı Mercan ve Belediye Başkanı Karaca, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Antalya'da iki gündür kayıp çocuk için arama çalışması başlatıldı

Osmaniye merkezli 3 ilde telefon dolandırıcılığı operasyonu: 10 tutuklama

Osmaniye merkezli 3 ilde telefon dolandırıcılığı operasyonu: 10 tutuklama

Osmaniye merkezli 3 ilde telefon dolandırıcılığı operasyonu: 10 tutuklama

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde nitelikli dolandırıcılık suç örgütüne yönelik “Gölge Ağı” operasyonu düzenlendi.
Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, şüphelilerin Türkiye genelinde 25 ilde çok sayıda vatandaşı telefonla arayarak dolandırıcılık yaptıkları belirlendi. Şüphelilerin bazı aramalarda kendilerini kan bağışında bulunan kişiler olarak tanıttıkları, zor durumda olduklarını söyleyerek vatandaşların vicdanını istismar ettikleri, bazı durumlarda ise vatandaşların yakını olduklarını iddia edip araç arızası, kredi kartı sorunu veya acil para ihtiyacı gibi gerekçelerle IBAN numaralarına para gönderilmesini sağladıkları tespit edildi.
Bu yöntemlerle 25 ilde toplam 58 vatandaşın dolandırıldığı belirlendi. Elde edilen deliller doğrultusunda 23 Ocak 2026 tarihinde İzmir ve Manisa illerinde 14 adrese yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda yakalanan 10 şüpheli, sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.
Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 45 bin 128 kişiye ait kişisel veri, çok sayıda dijital materyal ve doküman, 30 bin TL nakit para, banka kartları, GSM hatları ve çok sayıda cep telefonu ele geçirildi. MASAK verilerine göre suç örgütünün yaklaşık 10 milyon TL haksız kazanç elde ettiği belirlendi. #osmaniye #polis #dolandırıcılık #operasyon



Osmaniye 28.01.2026 23:30:00 0
Anahtar Kelimeler: Osmaniye merkezli telefon dolandırıcılığı operasyonu: tutuklama

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

HAGB, yani hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararı nedir?

Bahri Çolpan

Özgür Özel Osmaniye’ye Geliyor
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Sebepsiz Sebep?”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bihlun Tamaylıgil, Hatay'da konuştu:

2

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

3

Osmaniye merkezli 3 ilde telefon dolandırıcılığı operasyonu: 10 tutuklama

4

Hatay'da öksüz ve yetim çocuklar trafik denetimine katıldı

5

Adana'da metruk inşaatın ikinci katından düşen kişi hayatını kaybetti

6

Kahramanmaraş'ta apartmanda yaşanan doğal gaz patlamasında 1 kişi yaralandı

7

Adana'da Yeşilay Haftası'na yönelik koordinasyon toplantısı düzenlendi

8

Adana'da polisten Türk Kızılaya kan bağışı desteği

9

Türkoğlu Kaymakamı Mercan ve Belediye Başkanı Karaca, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

10

Antalya'da iki gündür kayıp çocuk için arama çalışması başlatıldı