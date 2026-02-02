Osmaniye merkezli DEAŞ operasyonu: 3 tutuklama

Osmaniye merkezli, 3 ilde silahlı terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ Silahlı Terör Örgütü’nün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik harekete geçti.

Bu çerçevede yapılan çalışmalar sonucunda, DEAŞ Terör Örgütü ile irtibatlı ve iltisaklı olduğu tespit edilen Suriye uyruklu 3 şüpheliye yönelik Osmaniye merkezli Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da belirlenen adreslere eş zamanlı adli operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda B.A. (30), T.M. (39) ve A.E. (38) yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada cep telefonu gibi çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Osmaniye T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.