Osmaniye Musiki Derneği’nden Kurtuluş konseri

Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 104’üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, “Kurtuluş” konseri düzenlendi. Konsere katılan müzikseverler, 7 Ocak ruhunu yansıtan eserlerle tarih ve musikinin buluştuğu bir gece yaşadı.
Osmaniye Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Korkut Ata Üniversitesi 15 Temmuz Amfisi’nde Osmaniye Musiki Derneği Belediye Korosu tarafından gerçekleştirilen konserde, şef Aziz Mehmet Keskiner yönetimindeki koro sahne aldı. Koro, konserin açılışını ‘El Gibi’ türküsüyle yaptı. Programın ilerleyen bölümlerinde solo ve koro halinde seslendirilen eserler, dinleyicilerden büyük alkış aldı. Tarih ve musikinin buluştuğu gecede, 7 Ocak ruhu geleneksel ezgilerle sahneye taşındı. Konserin finalinde seslendirilen ‘Türkiye’m’ türküsüyle coşku zirveye ulaşırken, koro uzun süre ayakta alkışlandı.Yoğun ilgi gören konserin sonunda, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Yusuf Çomu ile Belediye Başkan Yardımcısı Muazzez Burçin Çalışkan, koro şefi Aziz Mehmet Keskiner’e tüm koro üyeleri adına çiçek takdim etti. Konser, protokol üyeleri ve koro ekibinin günün anlam ve önemine binaen hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.



Osmaniye 6.01.2026 14:12:00 0
