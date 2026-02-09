İlginizi Çekebilir

Osmaniye Paintball’da Türkiye üçüncüsü

Antalya'da düzenlenen Paintball Büyük Kulüpler Şampiyonası’na katılan Osmaniye ekibi, Türkiye üçüncüsü olarak önemli bir başarıya imza attı.
Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu’nun 2026 yılı faaliyet programında yer alan Paintball Büyük Kulüpler Türkiye Şampiyonası, 7–8 Şubat tarihlerinde Antalya’nın Aksu ilçesinde, Anadolu Park içerisinde bulunan Antalya Paintball Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Şampiyonada 15 ilden 20 takım ve 120 sporcu mücadele ederken, Osmaniye’yi temsilen katılan Osmaniye Tempo Spor Kulübü üstün performans sergileyerek Türkiye üçüncüsü olma başarısı gösterdi.
Mücadele seviyesi yüksek geçen turnuvada Osmaniye temsilcilesi, uzun yıllardır bu branşta yer alan tecrübeli ve güçlü takımları eleyerek yarı finale yükseldi. Yarı final müsabakasını son anlarda kaybetmesine rağmen, büyük bir azim ve mücadele ortaya koyarak üçüncülük kürsüsüne çıkmayı başardı. Bu önemli dereceyle Osmaniye, gelişmekte olan spor branşlarında da adından söz ettirmeye devam etti. Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Çebi, sporcuları ve antrenörleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.



Osmaniye 9.02.2026 14:22:00 0
Anahtar Kelimeler: Osmaniye Paintball’ Türkiye üçüncüsü

