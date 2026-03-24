Osmaniye polisinden yasa dışı bahis operasyonu: 1 milyar TL’lik varlık donduruldu

Osmaniye’de polis, yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik düzenlediği operasyonda, 9.2 milyar TL işlem hacmine sahip olduğu belirlenen suç örgütüne darbe vuruldu. Çalışmalar kapsamında 18 şüpheli tespit edilirken, yaklaşık 1 milyar TL değerindeki mal varlığına el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen incelemelerde, yasa dışı bahis suçuna ilişkin yüksek miktarda finansal hareketlilik tespit edildi. Soruşturma kapsamında belirlenen şüphelilere ait piyasa değeri yaklaşık 1 milyar TL olan 6 şirkete, farklı marka ve modelde 30 araca, arsa ve mesken niteliğindeki 12 taşınmaza ve tüm finansal hesaplarına el konuldu.

Emniyet Müdürlüğü, suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik faaliyetlerin deşifre edildiğini belirtirken, suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.