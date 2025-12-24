İlginizi Çekebilir

Antalya'da Yeşilay danışanları sanatla rehabilite ediliyor
Kadirli'de "Denetimli Serbestlik" paneli düzenlendi
Karmod BAE'de konteyner ofis projesini tamamladı
Adana'da "Denetimli Serbestlik" paneli düzenlendi
Osmaniye'de 221 deprem konutunun anahtarları hak sahiplerine teslim edildi
Mersin'de öğrencinin tüfekle yaraladığı okul müdürünün tedavisi sürüyor
Antalya falezlerinin tamamı "Kesin Korunacak Hassas Alan" ilan edilsin talebi
Türkiye'nin Suriye'ye ihracatı 3 milyar doları aştı
El emeği ipeği özgün tasarımlara dönüştürüyor
Medicana'dan hipertansiyonda erken tanının önemine ilişkin değerlendirme

Osmaniye'de 221 deprem konutunun anahtarları hak sahiplerine teslim edildi

Osmaniye

Osmaniye'de 221 deprem konutunun anahtarları hak sahiplerine teslim edildi

OSMANİYE - Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde yapımı tamamlanan 221 deprem konutunun anahtarları hak sahiplerine verildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenenler için Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca ilçe merkezinde inşa edilecek 809 konuttan yapımı tamamlanan 221'inin anahtar teslim töreni düzenlendi.

Vali Erdinç Yılmaz, törendeki konuşmasında, binaların depreme dayanıklı ve kalıp tünel sistemiyle tasarlandığını söyledi.

Vatandaşların evlerinde sağlık ve huzur içinde yaşamasını dileyen Yılmaz, "Diğer konutlarımızı da inşallah en kısa sürede, bu hafta ya da önümüzdeki haftanın sonuna kadar tamamlamış olacağız. Yoğun şekilde hemşerilerimizin anahtarlarını teslim etmeye devam ediyoruz." dedi.

Bahçe Kaymakamı Yunus Emre Şahin ve Belediye Başkanı Zeynel Mete Kadıoğlu'nun da katıldığı törende, konuşmaların ardından evlerin anahtarları hak sahiplerine teslim edildi.



Osmaniye 24.12.2025 16:18:00 0
Anahtar Kelimeler: Osmaniye' deprem konutunun anahtarları sahiplerine teslim edildi

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

11. Yargı paketi neleri içeriyor? Kimleri etkiliyor?

Bahri Çolpan

Ela de Bebek Yasaşın
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Anne babadan sonra…
Ecz. M.Akif Maskan

Bağırsaklarımız Sadece Sindirmez, Hayatımızı Yönetir
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tekno-feodalizm

İlginizi Çekebilir

1

Antalya'da Yeşilay danışanları sanatla rehabilite ediliyor

2

Kadirli'de "Denetimli Serbestlik" paneli düzenlendi

3

Karmod BAE'de konteyner ofis projesini tamamladı

4

Adana'da "Denetimli Serbestlik" paneli düzenlendi

5

Osmaniye'de 221 deprem konutunun anahtarları hak sahiplerine teslim edildi

6

Mersin'de öğrencinin tüfekle yaraladığı okul müdürünün tedavisi sürüyor

7

Antalya falezlerinin tamamı "Kesin Korunacak Hassas Alan" ilan edilsin talebi

8

Türkiye'nin Suriye'ye ihracatı 3 milyar doları aştı

9

El emeği ipeği özgün tasarımlara dönüştürüyor

10

Medicana'dan hipertansiyonda erken tanının önemine ilişkin değerlendirme