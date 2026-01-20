İlginizi Çekebilir

Osmaniye'de asansör boşluğuna düşen yaşlı kadın öldü
Hatay'da evde çıkan yangın söndürüldü
GÜNCELLEME - Antalya'da ormanlık alanda yangın çıktı
Mersin'de yolcu otobüslerindeki 300 kilogram sucuk ve 2 koli çiğköfteye el konuldu
Antalya'da ormanlık alanda yangın çıktı
Hatay'da evden para ve ziynet eşyası çalan şüpheli tutuklandı
Adana'da otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı
Antalya'da sahilde erkek cesedi bulundu
Mersin'de üniversiteler arasında akademik işbirlikleri ele alındı
Cookshop Markalar Topluluğu'nda üst düzey atama

Osmaniye'de asansör boşluğuna düşen yaşlı kadın öldü

Osmaniye

Osmaniye'de asansör boşluğuna düşen yaşlı kadın öldü

OSMANİYE - Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde 3. kattan asansör boşluğuna düşen yaşlı kadın, hastanede hayatını kaybetti.

Hürü Toklu (66), Karataş Mahallesi 9 Sokak’ta bulunan 6 katlı apartmanın 3. katında asansöre binmek istedi.

Asansörün katta olmadığını fark etmeyen Toklu, boşluğa düşerek ağır yaralandı.

Yakınlarının durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekibinin çalışması sonucu düştüğü yerden çıkarılan Toklu, ambulansla sevk edildiği Toprakkale Devlet Hastanesinde kurtarılamadı.



Yurt Dünya 20.01.2026 02:58:48 0
Anahtar Kelimeler: osmaniye'de asansör boşluğuna düşen yaşlı kadın öldü

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

HAGB, yani hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararı nedir?

Bahri Çolpan

Heyecan ve Üzüntü Bir Arada
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Sebepsiz Sebep?”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

Osmaniye'de asansör boşluğuna düşen yaşlı kadın öldü

2

Hatay'da evde çıkan yangın söndürüldü

3

GÜNCELLEME - Antalya'da ormanlık alanda yangın çıktı

4

Mersin'de yolcu otobüslerindeki 300 kilogram sucuk ve 2 koli çiğköfteye el konuldu

5

Antalya'da ormanlık alanda yangın çıktı

6

Hatay'da evden para ve ziynet eşyası çalan şüpheli tutuklandı

7

Adana'da otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı

8

Antalya'da sahilde erkek cesedi bulundu

9

Mersin'de üniversiteler arasında akademik işbirlikleri ele alındı

10

Cookshop Markalar Topluluğu'nda üst düzey atama