Osmaniye'de bağımlılık konusunda farkındalık oluşturulması için temsili tatbikat yapıldı

OSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bağımlılığın zararları konusunda farkındalık oluşturulması için temsili tatbikat düzenlendi.

Yeşilay, Türk Kızılay ve İlçe Emniyet Müdürlüğü işbirliğinde organize edilen tatbikat için Şehit İsmail Işıkbol Caddesi trafiğe kapatıldı.

Tatbikat senaryosu gereği iki tiyatro oyuncusu, bir aracın içerisinde hareketsiz durmaya başladı.

Durumu fark edenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Araçtaki kişilerin aşırı dozda uyuşturucu kullanımı nedeniyle öldüğünün yansıtıldığı tatbikatı vatandaşlar ilgiyle izledi.

Bir süre ceset torbasında bekletildikten sonra çıkarılan kişilerin tiyatro oyuncusu olduğunun duyurulmasıyla temsil sona erdi.

Tatbikatı izleyenlere bilgilendirici broşür dağıtıldı.

Yeşilay Kadirli Şube Başkanı Mustafa Kemal Evren Çiğil, gazetecilere, uyuşturucu ve sigara bağımlılığı konusunda farkındalık oluşturmak için bir tiyatro ekibiyle tatbikat yaptıklarını söyledi.

Tatbikatı izleyenlerden Ahmet Yiğit de "Ambulansı görünce olay olduğunu düşünüp korktum. Sonradan Yeşilayın sigara ve madde bağımlılığa dikkati çekmek için yaptığı farkındalık çalışması olduğunu öğrendim. Emeği geçenlere teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.