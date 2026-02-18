İlginizi Çekebilir

Osmaniye'de boşandığı eşini av tüfeğiyle öldüren kişi intihar etti

Osmaniye

Osmaniye'de boşandığı eşini av tüfeğiyle öldüren kişi intihar etti

OSMANİYE - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde boşandığı eşini av tüfeğiyle öldüren kişi, intihar etti.

Semih Ö, Hürriyet Mahallesi'nde evine gittiği eski eşi İlknur K. ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Semih Ö, yanına getirdiği av tüfeğiyle eski eşine ateş ederek kaçtı.

Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri İlknur K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerinin yakalanması için çalışma başlattığı Semih Ö, Esentepe mevkisinde ölü bulundu. Semih Ö'nün eski eşini öldürdüğü av tüfeğiyle intihar ettiği belirlendi.

İncelemelerin ardından cenazeler Düziçi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



