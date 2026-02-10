Osmaniye'de "Çanakkale 1915 Savaş Malzemeleri Gezici Müzesi" ziyarete açıldı

İlginizi Çekebilir

Osmaniye

OSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, Çanakkale Destanı'nın anlatıldığı "Çanakkale 1915 Savaş Malzemeleri Gezici Müzesi" ziyarete açıldı.

Kadirli Belediyesi Devlet Bahçeli Kültür Merkezi'nde düzenlenen sergide, dönemin askerlerine ait eşyalar ve savaşta kullanılan mühimmat yer aldı.

Sergiyi gezen ziyaretçiler, inceledikleri eserler hakkında bilgi aldı.

Müze sorumlusu Ali Murat Kalegil, öğrencilerin sergiye ilgi gösterdiğini söyledi.

Gezici müze sayesinde her yıl çok sayıda kişiye ulaştıklarını belirten Kalegil, "Türkiye'yi üçüncü kez dolaşıyoruz. Çanakkale'ye gelemeyen ve orayı görme imkanı olamayanlara bu imkanı sağlıyoruz. Müzede, Çanakkale'nin tarihi ve önemini anlatmak üzere 1500 malzeme var. Öğrencilerin ve vatandaşların yoğun ilgisi bizleri mutlu etti." dedi.

Müzeyi gezen öğrencilerden Oğuzhan Avar da "Müzeyle atalarımızın nasıl savaştığını ve kazandığını gördük." ifadesini kullandı.

Gezici müze sergisi, 14 Şubat'a kadar ziyaret edilebilecek.



Osmaniye 10.02.2026
