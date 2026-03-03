Osmaniye’de ev hanımları, öğrencilere, yetim ve öksüz çocuklara imece usulü iftar veriyor

İlginizi Çekebilir

OSMANİYE - Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde ev hanımları, imece usulü hazırladıkları yemeklerle ilçede yurtta kalan öğrencilere, yetim ve öksüz çocuklara iftar veriyor.

Kadirli İlçe Müftülüğüne bağlı Diyanet Gençlik Merkezi’ne mukabele için gelen ev hanımları, evde yaptıkları yemekleri bir araya getirerek yurtlarda kalan lise öğrencileri ile yetim ve öksüz çocuklara iftar vermeye başladı.

Çiğdem Camisi'nde düzenlenen iftar programında ev hanımlarınca hazırlanan yemek ve tatlılar, yurtlarda kalan öğrencilere ikram edildi.

İlçe Müftüsü Yakup Etik, AA muhabirine, camiye mukabele için gelen ev hanımlarının sevgisini katarak yaptığı yemekleri çocuklarla paylaştığını söyledi.

Ev hanımları ve öğrencilerle iftarda bir araya geldiklerini ifade eden Etik, "Son derece güzel oldu, mutlu olduk, memnun olduk. Birlik ve beraberlik içerisinde güzel bir iftar yaptık. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz." dedi.

İftarı hazırlayan ev hanımlarından Emine Kırköse de komşularıyla imece usulü yaptıkları yemekleri yurtta kalan öğrenciler ile öksüz ve yetim çocuklarla paylaşmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Ramazanın manevi ruhunu öğrencilerle yaşıyoruz. Uzaklardan gelen öğrencilerimize birazcık da olsa anne sofralarının güzel yemeklerini tattırmak istedik. Hep birlikte iftar yaptık." ifadesini kullandı.

İftara katılan öğrencilerden Hafsa Demir, ev yemeği ile iftar açtıkları için mutlu olduğunu söyledi.




