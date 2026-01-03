İlginizi Çekebilir

Osmaniye'de evde çıkan yangında 1 kişi öldü
Antalya Doğal Yaşam Parkı'ndaki hayvanlar için kış tedbirleri alındı
Müziğin birleştirici gücünde buluşan farklı mesleklerden emekliler kulakların pasını siliyor
Adanalı girişimci, yetiştirdiği ak zambak soğanlarıyla ihracata hazırlanıyor
Alanya'da palet fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Alanya'da apartman dairesinde çıkan yangın hasara neden oldu
Yeşilay'dan Akseki'de esnafa ziyaret
Adana'da seyir halindeki çekici yandı
Burdur'da pres makinesine sıkışan işçi yaralandı
Gaziantep FK, devre arası kamp çalışmalarını Antalya'da sürdürdü

Osmaniye'de evde çıkan yangında 1 kişi öldü

Osmaniye

Osmaniye'de evde çıkan yangında 1 kişi öldü

OSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde müstakil evde çıkan yangında bir kişi yaşamını yitirdi.

Koçlu köyünde Hilal Aslı Sofuoğlu'nun (75) yaşadığı müstakil evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangının kontrol altına alınmasının ardından eve giren ekipler, Sofuoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

İncelemenin ardından Sofuoğlu'nun cesedi, Kadirli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Yurt Dünya 3.01.2026 14:23:20 0
Anahtar Kelimeler: osmaniye'de evde çıkan yangında 1 kişi öldü

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Dolandırıcılık Suçu
Bahri Çolpan

Oda Seçimleri Yaklaşırken
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

2025 yılına güle güle derken…
Ecz. M.Akif Maskan

Bağırsaklarımız Sadece Sindirmez, Hayatımızı Yönetir
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

Osmaniye'de evde çıkan yangında 1 kişi öldü

2

Antalya Doğal Yaşam Parkı'ndaki hayvanlar için kış tedbirleri alındı

3

Müziğin birleştirici gücünde buluşan farklı mesleklerden emekliler kulakların pasını siliyor

4

Adanalı girişimci, yetiştirdiği ak zambak soğanlarıyla ihracata hazırlanıyor

5

Alanya'da palet fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

6

Alanya'da apartman dairesinde çıkan yangın hasara neden oldu

7

Yeşilay'dan Akseki'de esnafa ziyaret

8

Adana'da seyir halindeki çekici yandı

9

Burdur'da pres makinesine sıkışan işçi yaralandı

10

Gaziantep FK, devre arası kamp çalışmalarını Antalya'da sürdürdü