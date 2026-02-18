İlginizi Çekebilir

Diz ağrısı eklemlerdeki sorunla ilgili önemli bir uyarı olabilir
Gaziantep ve çevre illerde okullar ramazan ayı için süslendi
Osmaniye'de gazetecilere haber fotoğrafçılığı ve yapay zeka eğitimi verildi
Doğa Koleji Türkiye İtibar Endeksi'nde birinci oldu
Antalya Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Terlemez, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Binance TR'ye A.C.E. Awards'tan "Diamond" ödülü
Marmarabirlik Bursalı öğrencileri mutfak atölyesinde buluşturdu
Mersin'de "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında yapılacak konutların kurası çekildi
Dere yatağında mahsur kalan işçi servisi iş makinesiyle kurtarıldı
Doğu Akdeniz'deki iller yılın ilk ayında 886 milyon dolarlık ihracata imza attı

Osmaniye'de gazetecilere haber fotoğrafçılığı ve yapay zeka eğitimi verildi

Osmaniye

Osmaniye'de gazetecilere haber fotoğrafçılığı ve yapay zeka eğitimi verildi

OSMANİYE - Osmaniye'de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Adana Bölge Müdürlüğü ve Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğiyle basın mensupları ile kamu kurumlarının basın ve halkla ilişkiler bölümü çalışanlarına yönelik haber fotoğrafçılığı ve yapay zeka eğitimi verildi.

Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen eğitime yerel ve ulusal basın temsilcileri, gazeteciler cemiyeti başkan ve üyeleri ile kamu kurumlarının basın ve halkla ilişkiler bölümü çalışanları katıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Adana Bölge Müdürü Mustafa Yalınız, düzenlenen eğitimde iletişim alanının hem estetik boyutunun hem de teknolojik dönüşümünün ele alınacağını söyledi.

Haber fotoğrafçılığının yanlızca anı kaydetme olmadığını belirten Yalınız, "O anın anlamını, bağlamını ve hakikatini doğru bir bakış açısıyla yansıtabilmektir. Öte yandan yapay zeka, habercilik süreçlerini hızlandıran ve dönüştüren güçlü bir araç olarak karşımızda durmaktadır. Ancak her iki alanda da temel ilkemiz, doğruluk, etik değerler ve hakikate bağlılık olmalıdır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Mersin Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. Hacı Mehmet Acar, "Kadrajda Sanat, Haberde Gerçek", Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serkan Bulut ise "Akışkan Çağda Hakikatin Ardında: Haberciliğin Yapay Zeka ile Dönüşümü" konularında katılımcılara eğitim verdi.



Yurt Dünya 18.02.2026 16:49:30 0
Anahtar Kelimeler: osmaniye'de gazetecilere haber fotoğrafçılığı ve yapay zeka eğitimi verildi

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Boşanma Sonrası Nafaka: Ekonomik Güvence ve Adalet
Bahri Çolpan

Milletle Daha Ne Kadar İnatlaşacaksınız?
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Bahçe gülü, Oğul balı!”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Esef Gök

Ramazan’da En Doğru Destek: İnsanı ve Özgürlüğü Önceleyen "Nakdi Yardım"
Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık

İklim Bozukluğu
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Diploma Enflasyonu ve Aşırı Nitelik Yanılsaması

İlginizi Çekebilir

1

Diz ağrısı eklemlerdeki sorunla ilgili önemli bir uyarı olabilir

2

Gaziantep ve çevre illerde okullar ramazan ayı için süslendi

3

Osmaniye'de gazetecilere haber fotoğrafçılığı ve yapay zeka eğitimi verildi

4

Doğa Koleji Türkiye İtibar Endeksi'nde birinci oldu

5

Antalya Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Terlemez, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

6

Binance TR'ye A.C.E. Awards'tan "Diamond" ödülü

7

Marmarabirlik Bursalı öğrencileri mutfak atölyesinde buluşturdu

8

Mersin'de "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında yapılacak konutların kurası çekildi

9

Dere yatağında mahsur kalan işçi servisi iş makinesiyle kurtarıldı

10

Doğu Akdeniz'deki iller yılın ilk ayında 886 milyon dolarlık ihracata imza attı