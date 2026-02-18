Osmaniye'de gazetecilere haber fotoğrafçılığı ve yapay zeka eğitimi verildi

OSMANİYE - Osmaniye'de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Adana Bölge Müdürlüğü ve Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğiyle basın mensupları ile kamu kurumlarının basın ve halkla ilişkiler bölümü çalışanlarına yönelik haber fotoğrafçılığı ve yapay zeka eğitimi verildi.

Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen eğitime yerel ve ulusal basın temsilcileri, gazeteciler cemiyeti başkan ve üyeleri ile kamu kurumlarının basın ve halkla ilişkiler bölümü çalışanları katıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Adana Bölge Müdürü Mustafa Yalınız, düzenlenen eğitimde iletişim alanının hem estetik boyutunun hem de teknolojik dönüşümünün ele alınacağını söyledi.

Haber fotoğrafçılığının yanlızca anı kaydetme olmadığını belirten Yalınız, "O anın anlamını, bağlamını ve hakikatini doğru bir bakış açısıyla yansıtabilmektir. Öte yandan yapay zeka, habercilik süreçlerini hızlandıran ve dönüştüren güçlü bir araç olarak karşımızda durmaktadır. Ancak her iki alanda da temel ilkemiz, doğruluk, etik değerler ve hakikate bağlılık olmalıdır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Mersin Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. Hacı Mehmet Acar, "Kadrajda Sanat, Haberde Gerçek", Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serkan Bulut ise "Akışkan Çağda Hakikatin Ardında: Haberciliğin Yapay Zeka ile Dönüşümü" konularında katılımcılara eğitim verdi.

