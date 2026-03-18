Osmaniye’de geleneksel sokak iftarı

OSMANİYE - Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde 13'üncü sokak iftarında yaklaşık 15 bin kişi aynı anda oruç açtı.

Kadirli Belediyesi tarafından 13'üncüsü düzenlenen etkinlikte, vatandaşlar Çanakkale Caddesi’nde iftar için buluştu.

Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar, burada yaptığı konuşmada birlik, beraberlik ve dayanışmanın en güzel örneğini görmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Olcar, "Şanlı tarihimizin dönüm noktalarından 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümünde, ecdadımızın bizlere emanet ettiği birlik, beraberlik ve fedakarlık ruhunu yaşatmak için geleneksel iftarımızda bir araya geldik. Çanakkale Caddesi’nde kurduğumuz gönül soframızda hem iftarımızı açtık, hem de Çanakkale ruhunu dualarla ve etkinliklerle birlikte yad ettik."dedi.

Tutulan oruçların kabul olması temennisinde bulunan Olcar, katılımcıların ramazan ayını kutladı.

Dualar okunup ilahilerin seslendirildiği iftarda, Hacivat ve Karagöz, semazen, ilahili şiir ile çocuklar için yüz boyama, animasyon ve palyaço gösterileri de sahnelendi.