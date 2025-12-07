Osmaniye'de otobüsün tıra çarptığı kazada ölen 2 kişinin cenazesi Gaziantep'te defnedildi

İlginizi Çekebilir

GAZİANTEP - Osmaniye'de dün yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu yaşamını yitiren 7 kişiden 2'sinin cenazesi, Gaziantep'te toprağa verildi.

Kazada hayatını kaybedenlerden Esma Atlar (37) ve Ökkeş Acet'in (56) cenazeleri, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bahattin Nakıpoğlu Camisi'ne getirildi. Aileleri ve yakınları, tabutlara sarılarak gözyaşı döktü.

Cenazeler, kılınan namazın ardından Asri Mezarlığa defnedildi.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Bahçe ilçesi yakınlarında A.A. (42) idaresindeki SEÇ Turizm'e ait İzmir-Gaziantep seferini yapan 27 AVD 454 plakalı yolcu otobüsü, lastiği patlayan ve duran H.K. (52) yönetimindeki 06 CSZ 834 plakalı tıra arkadan çarpmış, kazada 7 kişi hayatını kaybetmiş, 11 kişi yaralanmıştı.



