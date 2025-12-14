İlginizi Çekebilir

Osmaniye'de otomobille hafif ticari araç çarpıştı, 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

OSMANİYE - Osmaniye'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Osmaniye-Bahçe kara yolunun Kayalı köyü yakınında S.K.K.'nın (26) kullandığı 80 AIB 231 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 80 DM 178 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otomobildeki S.K.K. ve S.Ş.K. (26) ile hafif ticari araçtaki M.T.'nin (77) yaşamını yitirdiğini belirleyen sağlık personeli, ağır yaralanan 2 kişiyi Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Kaza nedeniyle ulaşımın tek şeritten kontrollü sağlandığı bölgede, ekiplerin incelemesi sürüyor.




