Osmaniye’de Özel Gereksinimli Bireyler Masa Tenisi Turnuvası düzenlendi

OSMANİYE - Osmaniye'de Aile Yılı etkinlikleri kapsamında, Özel Gereksinimli Bireyler Masa Tenisi Turnuvası düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Merkez Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvaya, minikler, küçükler, gençler ve büyükler kategorilerinde 90 sporcu katıldı.

Turnuvanın açılış maçını yapan Vali Erdinç Yılmaz, sporun birleştirici ve iyileştirici gücünün önemli olduğunu belirtti.

Yılmaz, turnuvanın özel gereksinimli bireylerin sosyal hayata aktif katılımını desteklemek ve spor aracılığıyla toplumsal duyarlılığı artırmak amacıyla düzenlendiğini kaydetti.



