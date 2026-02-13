İlginizi Çekebilir

AK Parti Çukurova İlçe Başkanı Akın'dan Çukurova Belediyesine "yağmur" tepkisi
Antakya'da "Uluslararası Çocukluk Çağı Kanseri Günü" kapsamında stant açıldı
Antalya'da kaçakçılık ve organize suç operasyonlarında yakalanan 7 şüpheli tutuklandı
5. Altın Lider Ödülleri'nde finans direktörleri ödüllerini aldı
Hatay'da Milleyha Doğa Gözlem Merkezi açıldı
Para badminton, Ispartalı gencin hayatını değiştirdi
Antalya'da asayiş olaylarında yakalanan 1653 şüpheliden 234'ü tutuklandı
Osmaniye'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Burdur'da bir kadının evinde öldürülmesine ilişkin 3 sanığın yargılanması sürüyor
Tarsus ilçesinde yola düşen kaya parçası kaldırıldı

Osmaniye'de sağanak nedeniyle bazı evleri ve tarım arazilerini su bastı

Osmaniye

Osmaniye'de sağanak nedeniyle bazı evleri ve tarım arazilerini su bastı

OSMANİYE - Osmaniye'de etkili olan sağanak nedeniyle bazı evler ve tarım arazilerini su bastı.

Kadirli ilçesinde iki gündür etkisini sürdüren sağanak bazı köylerde evlere ve tarım arazilerine zarar verdi.

Aydınlar, Hardallık, Vayvaylı köylerinde sağanak nedeniyle bazı evler ve bahçeler su altında kaldı.

İl Özel İdare ekipleri, biriken suyun tahliyesi için köylerde kanal açma çalışması başlattı.

Yaşanan sel nedeniyle bu köyleri ilçeye bağlayan yollarda ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Kent merkezine bağlı Bahçe, Gökçedam, Kırmacılı, Sakarcalık ve Kırmıtlı ve civar köylerde ise sağanak nedeniyle bazı tarım arazileri sular altında kaldı.



Yurt Dünya 13.02.2026 16:17:26 0
Anahtar Kelimeler: osmaniye'de sağanak nedeniyle bazı evleri ve tarım arazilerini su bastı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Boşanma Sonrası Nafaka: Ekonomik Güvence ve Adalet
Bahri Çolpan

Doğru Bildiğimiz Yolda Devam Edeceğiz
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Bahçe gülü, Oğul balı!”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Esef Gök

"Mesele Milletse, Devletin Yaptığı Alkışlanır!"
Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık

İklim Bozukluğu
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Diploma Enflasyonu ve Aşırı Nitelik Yanılsaması

İlginizi Çekebilir

1

AK Parti Çukurova İlçe Başkanı Akın'dan Çukurova Belediyesine "yağmur" tepkisi

2

Antakya'da "Uluslararası Çocukluk Çağı Kanseri Günü" kapsamında stant açıldı

3

Antalya'da kaçakçılık ve organize suç operasyonlarında yakalanan 7 şüpheli tutuklandı

4

5. Altın Lider Ödülleri'nde finans direktörleri ödüllerini aldı

5

Hatay'da Milleyha Doğa Gözlem Merkezi açıldı

6

Para badminton, Ispartalı gencin hayatını değiştirdi

7

Antalya'da asayiş olaylarında yakalanan 1653 şüpheliden 234'ü tutuklandı

8

Osmaniye'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

9

Burdur'da bir kadının evinde öldürülmesine ilişkin 3 sanığın yargılanması sürüyor

10

Tarsus ilçesinde yola düşen kaya parçası kaldırıldı