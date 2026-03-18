Osmaniye'de seyir halindeki akaryakıt tankerinde çıkan yangın söndürüldü
OSMANİYE - Osmaniye'de seyir halindeki akaryakıt tankerin çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen akaryakıt yüklü tanker, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Osmaniye gişeleri yakınında bilinmeyen nedenle alev aldı.
Yangını fark eden sürücü, aracı durdurup 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verdi.
İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.