Osmaniye'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

OSMANİYE - Osmaniye'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser niteliğindeki malzemelerin satılmak üzere Malatya'dan Osmaniye'ye getirileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Operasyon kapsamında, içerisinde Davut Yıldızı bulunan Süleyman mührü ile 12. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen, rulo şeklinde, üzerinde Tevrat'tan bölümlerin yer aldığı yaklaşık 4 metre uzunluğunda yazıt ele geçirildi.
Ekipler, İ.L. (52), H.P. (31) ve E.D'yi (66) gözaltına aldı.