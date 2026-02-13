İlginizi Çekebilir

AK Parti Çukurova İlçe Başkanı Akın'dan Çukurova Belediyesine "yağmur" tepkisi
Antakya'da "Uluslararası Çocukluk Çağı Kanseri Günü" kapsamında stant açıldı
Antalya'da kaçakçılık ve organize suç operasyonlarında yakalanan 7 şüpheli tutuklandı
5. Altın Lider Ödülleri'nde finans direktörleri ödüllerini aldı
Hatay'da Milleyha Doğa Gözlem Merkezi açıldı
Para badminton, Ispartalı gencin hayatını değiştirdi
Antalya'da asayiş olaylarında yakalanan 1653 şüpheliden 234'ü tutuklandı
Osmaniye'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Burdur'da bir kadının evinde öldürülmesine ilişkin 3 sanığın yargılanması sürüyor
Tarsus ilçesinde yola düşen kaya parçası kaldırıldı

Osmaniye'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Osmaniye

Osmaniye'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

OSMANİYE - Osmaniye'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser niteliğindeki malzemelerin satılmak üzere Malatya'dan Osmaniye'ye getirileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Operasyon kapsamında, içerisinde Davut Yıldızı bulunan Süleyman mührü ile 12. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen, rulo şeklinde, üzerinde Tevrat'tan bölümlerin yer aldığı yaklaşık 4 metre uzunluğunda yazıt ele geçirildi.

Ekipler, İ.L. (52), H.P. (31) ve E.D'yi (66) gözaltına aldı.



Yurt Dünya 13.02.2026 16:47:50 0
Anahtar Kelimeler: osmaniye'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Boşanma Sonrası Nafaka: Ekonomik Güvence ve Adalet
Bahri Çolpan

Doğru Bildiğimiz Yolda Devam Edeceğiz
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Bahçe gülü, Oğul balı!”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Esef Gök

"Mesele Milletse, Devletin Yaptığı Alkışlanır!"
Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık

İklim Bozukluğu
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Diploma Enflasyonu ve Aşırı Nitelik Yanılsaması

İlginizi Çekebilir

1

AK Parti Çukurova İlçe Başkanı Akın'dan Çukurova Belediyesine "yağmur" tepkisi

2

Antakya'da "Uluslararası Çocukluk Çağı Kanseri Günü" kapsamında stant açıldı

3

Antalya'da kaçakçılık ve organize suç operasyonlarında yakalanan 7 şüpheli tutuklandı

4

5. Altın Lider Ödülleri'nde finans direktörleri ödüllerini aldı

5

Hatay'da Milleyha Doğa Gözlem Merkezi açıldı

6

Para badminton, Ispartalı gencin hayatını değiştirdi

7

Antalya'da asayiş olaylarında yakalanan 1653 şüpheliden 234'ü tutuklandı

8

Osmaniye'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

9

Burdur'da bir kadının evinde öldürülmesine ilişkin 3 sanığın yargılanması sürüyor

10

Tarsus ilçesinde yola düşen kaya parçası kaldırıldı