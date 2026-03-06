İlginizi Çekebilir

Osmaniye'de trafik kazalarında 2'si çocuk 6 kişi yaralandı

Osmaniye

Osmaniye'de trafik kazalarında 2'si çocuk 6 kişi yaralandı

OSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde meydana gelen iki trafik kazasında yaralanan 2'si çocuk 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Şehit İbrahim Kundakçı Mahallesi Kamil Kara Bulvarı'nda E.M. idaresindeki otomobil ile B.B'nin kullandığı otomobil çarpıştı.

Kazada, sürücülerle B.B'nin kullandığı otomobilde bulunan A.A.B. (3) ve A.B. (2) yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Şehit Halis Şişman Mahallesi'nde meydana gelen kazada da S.D. idaresindeki otomobil ile F.D'nin kullandığı otomobille çarpıştı.

Kazada araç sürücüleriyle otomobillerde bulunan 2 kişi yaralandı.

Yaralılar ihbar üzerine sevk edilen sağlık ekiplerince Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
 



6.03.2026
