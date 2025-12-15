İlginizi Çekebilir

Osmaniye'de trafik kazasında ölen karı kocanın cenazeleri toprağa verildi

Osmaniye

Osmaniye'de trafik kazasında ölen karı kocanın cenazeleri toprağa verildi

OSMANİYE - Osmaniye'de hafif ticari araçla çarpışan otomobilde hayatını kaybeden çiftin cenazeleri Düziçi ilçesinde toprağa verildi.

Osmaniye-Bahçe kara yolunun Kayalı köyü yakınında dün meydana gelen kazada yaşamını yitiren Süleyman Kadir Körkü (26) ve eşi Sevde Şanlıtürk Körkü'nün (26) naaşları, Düziçi Devlet Hastanesi morgundaki işlemlerin ardından Yeni Mezarlık'taki Nafta Ömer Camisi'ne götürüldü.

Buradaki cenaze namazına ailenin yakınlarının yanı sıra Düziçi Belediye Başkanı Mustafa İba, siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Namazın ardından karı kocanın naaşları okunan dualar eşliğinde defnedildi.

- Çiftin bebeği ve diğer araçtaki 1 kişinin tedavisi sürüyor

Dünyaevine 3 yıl önce girdikleri öğrenilen çiftin kazada yaralanan 1 aylık bebeği Bahar Körkü ile hafif ticari araçtaki Z.K'nin, Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.

- Kazada 3 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı

Süleyman Kadir Körkü'nün kullandığı 80 AIB 231 plakalı otomobil ile Mehmet Toy idaresindeki 80 DM 178 plakalı hafif ticari aracın dün akşam saatlerinde çarpışması sonucu Körkü ve eşi ile Toy hayatını kaybetmiş, çiftin bebeği ve diğer araçtaki Z.K. yaralanmıştı.



Yurt Dünya 15.12.2025 14:53:41 0
Anahtar Kelimeler: osmaniye'de trafik kazasında ölen karı kocanın cenazeleri toprağa verildi

