Osmaniye'de Türk Kızılay ve sağlık ekiplerinden vatandaşlara bayram ziyareti
OSMANİYE - Türk Kızılay Kadirli Şubesi ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, evlerinde tek yaşayan vatandaşları ziyaret edip bayramlarını kutladı.
Ekipler, Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında yalnız yaşayan vatandaşları evlerinde ziyaret etti.
Ramazan Bayramı'nı kutladıkları yaşlılara hediye veren ekipler, şeker ve tansiyon ölçümü yaptı.
Türk Kızılay Kadirli Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Rabia Karaer, AA muhabirine, hayata geçirdikleri çalışmayla toplumda yaşlılara saygı ve vefa duygusunu pekiştirmeyi amaçladıklarını söyledi.