İlginizi Çekebilir

AK Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç gazetecilerle buluştu
Gülnar'da doğal gaz çalışmaları sürüyor
Burdur'da "Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı
Anamur ve Gülnar'da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlandı
Gülnar'da pazar esnafına yaka kartı ve önlük dağıtıldı
Silifke'de Uygulamalı Eğitim Çalıştayı düzenlendi
Kaş'ta Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker anıldı
Geçici kontrol sağlan zayıflama iğneleri sonrası kilo artışı yeniden görülebiliyor
Hatay'da kumar oynayan 4 kişiye 46 bin 416 lira ceza kesildi

Osmaniye'de Yeşilay ile Kadirli Belediyesi arasında işbirliği protokolü imzalandı

Osmaniye

Osmaniye'de Yeşilay ile Kadirli Belediyesi arasında işbirliği protokolü imzalandı

OSMANİYE - Yeşilay Kadirli Şubesi ile Kadirli Belediyesi arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Belediye Meclis Toplantı Salonu'nda düzenlenen imza törenine, Kadirli Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar, Yeşilay Kadirli Şube Başkanı Mustafa Kemal Evren Çiğil, belediye yetkilileri ve Yeşilay gönüllüleri katıldı.

Çiğil, protokol kapsamında, tütün, alkol, madde, kumar ve teknoloji bağımlılığı başta olmak üzere bağımlılık türlerine karşı koruyucu, önleyici ve rehabilite edici faaliyetlerin hayata geçirileceğini söyledi.

Bu kapsamda eğitim, bilgilendirme, sosyal farkındalık çalışmaları ve işbirliğine dayalı projelerle çocukların gençlerin ve ailelerin desteklenmesinin planlandığını belirten Çiğil, katkılarından dolayı Belediye Başkanı Olcar'a teşekkür etti.

Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar da protokolle toplumda şiddete, cinayete, sosyal huzursuzluğa sebep olan bağımlılıkla mücadele konusunda ortak çalışmalar gerçekleştireceklerini kaydetti.
 



Osmaniye 9.01.2026 14:40:00 0
Anahtar Kelimeler: Osmaniye' Yeşilay Kadirli Belediyesi arasında işbirliği protokolü imzalandı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Dolandırıcılık Suçu
Bahri Çolpan

Türkiye Böyle Bir Veda Görmedi
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

2026 yılına hoş geldin derken…
Ecz. M.Akif Maskan

Bağırsaklarımız Sadece Sindirmez, Hayatımızı Yönetir
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

AK Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

2

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç gazetecilerle buluştu

3

Gülnar'da doğal gaz çalışmaları sürüyor

4

Burdur'da "Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı

5

Anamur ve Gülnar'da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlandı

6

Gülnar'da pazar esnafına yaka kartı ve önlük dağıtıldı

7

Silifke'de Uygulamalı Eğitim Çalıştayı düzenlendi

8

Kaş'ta Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker anıldı

9

Geçici kontrol sağlan zayıflama iğneleri sonrası kilo artışı yeniden görülebiliyor

10

Hatay'da kumar oynayan 4 kişiye 46 bin 416 lira ceza kesildi