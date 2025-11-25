Osmaniye’de 100 yetim çocuk ve ailelerine destek

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Osmaniye Kadın Kolları ve Gençlik Koordinatörlüğü iş birliğiyle yürütülen “Unutursan Yetim Kalır” projesi kapsamında, 100 yetim çocuk ve aileleri için destek etkinliği düzenlendi. Şehit Ali Renk Camii’nde ki özel programa katılan İl Müftü Yardımcısı Eyüp Bucan, yetimlere sahip çıkmanın önemine vurgu yaparak projeye emek veren tüm gönüllülere teşekkür etti. Etkinlik kapsamında yetim ailelerine nakdi yardımda bulunuldu.

Program; sohbetler, ilahiler ve çocukların seslendirdiği şiirlerle manevi bir atmosferde gerçekleştirildi. Katılımcılara ayrıca çeşitli ikramlar sunuldu. TDV Osmaniye Kadın Kolları ve Gençlik Koordinatörlüğü, toplumda yetim farkındalığını artırmayı hedefleyen bu tür çalışmaların süreceğini belirterek programa katkı sağlayan tüm gönüllülere teşekkür ettiler.