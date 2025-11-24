Osmaniye’de 24 Kasım Öğretmenler Günü törenlerle kutlandı

Osmaniye'de 24 Kasım Öğretmenler Günü, düzenlenen resmi programlarla kutlandı. İlk tören Devlet Bahçeli Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirildi. İl Millî Eğitim Müdürü Aydın Albak’ın katılımıyla anıta çelenk sunulmasının ardından program, Kültür, Sanat ve Kongre Merkezi’nde devam etti. Şehit Yasemin Tekin Ortaokulu tarafından hazırlanan programlar öncesi, salon girişinde düzenlenen resim sergisi gezildi. Tören; saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in Öğretmenler Günü mesajları okundu. Osmaniye Valisi Dr. Erdinç Yılmaz konuşmasında, öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğuna vurgu yaparak, “Bir mum misali etrafına ışık vererek kendini tüketen, eserine kıymet biçilemeyen, geleceği inşa edendir öğretmen. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere şehit öğretmenlerimizi ve tüm şehitlerimizi minnetle, özlemle ve rahmetle anıyorum. Emekli öğretmenlerimize sağlık ve mutluluk dolu bir yaşam diliyorum. Bu kutlu göreve devam eden tüm kıymetli öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum.” dedi.

Törende, emekli öğretmenlere hizmet şeref belgeleri takdim edildi. İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan video gösteriminin ardından, Şehit öğretmen Yasemin Tekin’in mesleğe başlaması ve şehit edilmesini konu alan temsili gösteri katılımcılara duygusal anlar yaşattı. Kutlama programları, aday öğretmenlerin yemin töreni ve Şehit Yasemin Tekin Ortaokulu öğrencilerinin hazırladığı oratoryo gösterisiyle sona erdi.