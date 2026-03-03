Osmaniye’de 32 okulun katıldığı masa tenisi turnuvası sona erdi

İlginizi Çekebilir

Osmaniye'de okul sporları faaliyet programı kapsamında düzenlenen yıldızlar kızlar – erkekler masa tenisi turnuvaları tamamlandı. Gençlik Merkezi Spor Salonu’nda gerçekleştirilen müsabakalara 18 erkek ve 14 kız olmak üzere toplam 32 okul takımı ve 128 sporcu katıldı. Büyük heyecana sahne olan karşılaşmalar sonunda kızlar ve erkekler kategorilerinde dereceye giren okullar belli oldu.
Kızlar kategorisinde Atalan Şehit Selahattin Altun, Cebelibereket Şehit Ali Alkan, Bahçe Kızlaç ve Bahçe Cumhuriyet Ortaokulları dereceye elde etti. Erkekler kategorisinde ise Şehit Mehmet Karaca Tilki, Kadirli Çukurova Arti Koleji, Cebelibereket Şehit Ali Alkan ve Bahçe İmam Hatip Ortaokulları sıralamaya girdi. 
Turnuva sonunda kategorilerinde birinci olan takımlar, Okul Sporları Grup Müsabakalarında Osmaniye’yi temsil etme hakkı kazandı. Dereceye giren takımlara ödülleri; Gençlik Hizmetleri Müdürü Kadir Dündar, Destek Hizmetleri Şube Müdürü Duran Kaşten, Gençlik Merkezi Müdürü Bayram Bozyel ve okul müdürleri tarafından takdim edildi. Kadir Dündar, katılım sağlayan tüm okulları ve sporcuları tebrik edip, grup müsabakalarında ili temsil edecek takımlara başarılar diledi.



Osmaniye 3.03.2026 15:59:00 0
